娛圈單打：以為爆料實晒命　花式放閃攞你命

救命，使唔使咁冤氣！內地娛樂圈模範夫妻鄧超同孫儷，日前又在社交網放閃。孫儷忽然大數老公不是，正當好事之徒以為真係有料爆，原來又係晒命咋。

孫儷話，每晚一家人坐在餐桌食飯，鄧超都要好感性咁播放背景音樂，再望住一對快高長大的仔女感嘆時光飛逝，有時候仲忍唔住哭出來，搞到要老婆攬攬安慰一番！孫儷坦言，拍咗一日戲，回家已經好攰，希望老公生性，唔好再搞咁多感性嘢！言若有憾，心實喜之！網民見狀都唔知好嬲定好笑，唯一肯定就係，呢兩公婆感情實在要好。

香港觀眾對呢兩公婆十分熟悉，孫儷憑《後宮甄嬛傳》、《那年花開月正圓》風靡兩岸三地，大家都讚嘆此姝演技了得。至於鄧超，喺香港最Hit的作品，莫過於由星爺執導的《美人魚》，他在戲中盡展搞笑潛能，絕無失禮。

二人2010年結婚，婚後誕下一子一女，四口之家樂也融融。孫儷亦如同不少內地明星，透過優才計劃攞咗香港身份證，連女兒都喺香港出生，成為香港人。一家人早前被拍到在港出遊，好不溫馨。之不過佢哋亦同其他內地明星優才一樣，並非定居香港。港府敲鑼打鼓話內地優才為香港經濟貢獻巨大，是耶非耶？高官講得梗係正確啦，所謂拮串魚蛋、飲杯奶茶都係貢獻吖嘛。

話時話，內地娛樂圈競爭激烈，孫儷由始至終守住頂流位置，認真唔簡單。有口痕友質疑，孫儷個樣實在似大媽，唔明佢憑乜咁紅？嗱，咁咪唔識貨囉，孫儷出名好戲，加上人緣極佳，咁多年來都能站穩陣腳，當然唔係揸流攤！