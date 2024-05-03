世界視線：英脫歐鑄成大錯　再加盟荊棘滿途

2016年6月23日曾被譽為「英國獨立日」，當時英國保守黨重要成員及英國獨立黨領導人物，宣揚和慶祝成功投票公投脫歐，使英國重掌主權及擺脫歐盟政府的官僚掣肘。然而，2020年正式脫離歐盟至今，英國民意大逆轉，原因是英國和歐盟的商貿數額銳減，劍橋經濟研究機構估計，由2020年到2035年，英國與歐盟的貿易縮減會引致英國總損失達3,000億英鎊，其中倫敦的損失就達600億英鎊，脫歐引致英歐的進出口貿易年均減少達15%。

此外，脫歐加上新冠疫情和俄烏戰爭，引致去年英國通脹一度超過10%，橄欖油價升了38.2%，果汁升了12.2%，茶包升10.6%，牛奶及奶類產品升10.4%。最大的影響是英國一些中產選擇移民到西班牙、葡萄牙，甚至美國一些消費水平較低及生活質素較好的城市。相反，脫歐宣傳的英國會減少難民及貧窮國家移民到來，卻沒有實現，反而情況惡化。

另外，脫歐亦導致英國缺乏勞工，因為波蘭及東歐國家的廉價勞動力無法入境工作。而經濟數據顯示，2023年英國中下階層人均年收入減少了2,000英鎊，400萬人生活陷入赤貧。劍橋經濟研究的數字顯示，英國脫歐至今，經濟損失高達GDP的4%。

英國最新民意調查發現，62%受訪者認為脫歐失敗，只有9%認為成功。最諷刺的是，當年大力鼓吹脫歐的英國獨立黨前領袖法拉杰（Nigel Farage），也公開承認脫歐是一個政治錯誤。如今48%英國人贊成重新加入歐盟，只有35%堅持不加入。不過，要重新加入歐盟會是非常困難，首先是無論保守黨或工黨，都曾大力支持脫歐。保守黨是始作俑者，如今政要都不敢提脫歐問題，以免自揭瘡疤。現任工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）也曾支持脫歐，如今面對社會壓力，只提會在今年大選之後接觸歐盟政府，企圖爭取放寬貿易壁壘及年輕人之間自由尋找工作的往來。

英國政界完全了解到歐盟的經濟體積龐大，英國脫歐根本不會對它產生大的負面影響，反而歐洲如德國、法國、意大利的金融保險業，攻佔了英國原來的大市場份額。更且，英國及歐盟政府都相信，英國即使重回歐盟，也不會享有英鎊可獨立在歐元以外的地位；而英國除非經濟崩塌，否則也不會考慮犧牲這個特權重回歐盟。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻