法國總統馬克龍念茲在茲的是，要千方百計地讓歐洲有戰略自主。這個「戰略自主」是兩面刃，一面對着美國，不想讓美國控制歐洲，不想讓歐洲成為美國的僕人；一面對着俄羅斯，想表現出有能力單獨對付俄羅斯。眼前而論，若美國為了自己的利益而放棄支援烏克蘭，歐洲就要繼續全力支持烏克蘭，甚至出兵和俄羅斯作戰。

馬克龍的這個「歐洲戰略自主」想法很漂亮，但根本沒有能力實現。如果硬搞，只能給歐洲首先是法國帶來巨大災難。不過，馬克龍這些年膨脹得很厲害，有些「不信邪」，他覺得歐洲不行，法國行，法國行就能撐起歐洲行。尤其是這兩年，馬克龍把自己當成「領導歐洲抗俄」，實際上法國軍援烏克蘭比不上德國，也比不上英國。不過，馬克龍覺得法國有一個特別強大的武器——它在歐盟中是唯一擁有核武器的國家。

最近馬克龍放話，願意討論利用法國核彈頭，作為可靠的歐洲防禦體系的一部分，抵禦俄羅斯的威脅。馬克龍呼籲歐洲實施一個減少依賴美國的可靠防禦戰略，包括配備可以阻嚇俄羅斯的長程導彈。他聲稱，當國家極其重要的利益受到威脅時，可以動用核武！既然法國是歐盟唯一擁有核武的國家，馬克龍發出上述「單打獨鬥」的表示，就意味着法國隨時「敢」和俄羅斯發生核戰。

在這個問題上，馬克龍的口脗愈來愈像俄羅斯總統普京，或許他很想和普京爭風頭，「英雄一把」、「威震世界一把」。可惜法國的核武力量並非很強，遠不夠和俄羅斯同歸於盡、玉石俱焚的，對莫斯科的威懾力遠遠不夠。

更重要的是，馬克龍為了「保護歐洲」而與俄羅斯打核戰，並不符合歐洲利益、美國利益，也不符合法國利益，美國不會被法國拖下水，歐盟會紛紛與法國割席。可以肯定，馬克龍的「法國核彈禦歐抗俄論」就是一個笑話。