「月月有煙火」五一頭炮在陰風細雨下如期舉行，旅客不至掃興，港府又不至失威，皆大歡喜。不過，煙火和煙花果然有極大分別，兩者成本差一截，規模也無法相提並論。不少內地旅客來港，一大目的就是看煙火，但效果難跟大時大節的煙花相比，不知會否失望。

五一長假期首日截至下午4時，香港錄得逾13.9萬內地旅客入境，跟去年五一全日入境人次相差不遠，尖沙咀等傳統旅遊區亦見人頭湧湧。可惜不少旅客表明不過夜，即日便會返回內地，或轉到澳門、珠海旅遊。而旅遊業界數字亦顯示，中港復常通關後，一半訪港內地旅客不會過夜，即使過夜，停留日數亦減半，香港在疫後旺丁不旺財，勢頭已難扭轉。

目前零售及餐飲市道慘淡，曾經是全球最貴呎租的銅鑼灣景隆街商舖，不少重門深鎖，長貼招租告示也是乏人問津。有人歸咎於業主企硬不肯減租，寧將商舖丟空，也不肯和小商戶共度時艱。

但站在業主角度，真金白銀購入商舖，自然希望租金方面有高回報。不肯減租原因眾多，一來有關業主「唔等錢使」，將舖位丟空對收入無大影響；另一原因，就是不欲減租後引發骨牌效應，物業持續貶值，倒不如靜待時機。須知一榮俱榮，一損俱損，物業價值大跌將衍生一連串經濟問題，正如現時樓價已比高峰期大跌兩至三成，但入市的人反而比樓市高企時大減，相反，樓價愈高，愈多人爭崩頭入市。門外漢覺得奇怪和不合理，但這關乎市道氣氛和對前景的信心問題，不是樓價能否負擔的問題。不過，中央講明「房住不炒」，港府不得不從；而內地旅客消費和旅遊模式改變，爆買不再，也是不爭的事實。香港人只能配合和適應轉變，尋求新出路。