英國最快將在今年下半年舉行國會選舉，近來各大政黨皆磨刀霍霍準備應戰。有移英港人組織則發起「為香港而投」運動，呼籲已有選民資格的港人屆時出來投票，發揮影響力云云。

港人移居到英國，盡公民責任投票本來無可厚非，可是這些港人組織聲言他們的選票有影響力，卻不由令人笑掉大牙。誠如這些組織所說，十多萬移英港人有資格在本次大選中投票。而在2019年即上一屆大選，英國全國有4,600萬名選民。以此計算，港人佔英國選民的比例不足百分之一。香港有60多萬名少數族裔人士，佔全港人口近一成，可他們在本地社會幾乎沒有影響力。在英國的港人論人數比不上本港的少數族裔，論有錢又沒有美國的猶太人多，不知道他們有何本事可以影響到大選？

退一步說，就算十多萬移英港人的人數不少，但別忘了很多香港人對投票給哪個英國政黨意見紛紜。正如移英港人組織日前進行的調查結果顯示，接近一半受訪者表示自己沒有政黨傾向。而在英國三大政黨中，有兩成受訪港人支持執政保守黨，其次是自由民主黨的一成五，以及約百分之七支持工黨。大家支持的政黨不一，意味着選票能夠發揮的作用進一步被分薄，影響力微乎其微。

這些港人組織也心知肚明，於是不斷強調港人在部分選區足以發揮關鍵影響力，這是另一種語言偽術。在關鍵或票數接近的選區，不只是來自香港的選民，每一票都同等重要。港人組織誇大港人的影響力，仍然活在反修例風波的幻想中，以為港人還可引起國際社會關注。英國政黨現階段為了爭取選票，當然會承諾支持港人，但當選後就甚麼也不用做。移英港人組織為何總是不願面對現實？