香港戲劇協會去年舉辦「第31屆香港舞台劇獎頒獎禮」，以「紅線」為主題，邀請了多次被政府點名譴責的政治漫畫家尊子、曾製作節目抹黑執法人員和多次在法庭挑戰政府的港台前記者蔡玉玲等擔任頒獎嘉賓，在多個環節嘲諷香港的政治環境與言論自由「紅線」，最終被藝發局削減資助，康文署亦拒絕再借出場地供劇協作頒獎禮用途。

有人認為有關活動和言行並沒有違反法律，相關嘉賓也不是有案在身的反中亂港分子，質疑當局打壓言論及藝術創作自由。但如果確實有人違法，當局早已拉人封艇，以至像某些反動組織般將劇協解散。對於打壓自由之說，政府並無禁制劇協舉行頒獎禮或干預其內容，也沒有限制其他藝術工作者的言論及創作自由，但當有關活動或演出，變成了黑暴反動勢力的表演舞台，政府還向他們提供公帑資助才是精神分裂，即使只是借出政府場地也是塞責失職。

這正是許多愛國愛港人士，過往對香港電台一邊用公帑營運支薪，一邊不斷唱衰政府、唱衰香港的不滿原因。政府有必要將有關政策和原則，向社會各界，尤其是各個受政府資助的機構、團體和相關監管部門講得清清楚楚，撥亂反正。

劇協日前移師私人場地舉行第32屆頒獎禮，全程只講戲劇不談政治，又取消了表演環節，沒有再邀請界外的頒獎嘉賓。今年頒獎禮以「風」做主題，去年曾強烈批評藝發局削資的劇協會長馮祿德解釋，「風」代表戲劇藝術工作者的不同風格、風采和風尚，亦有吹走陰霾，「好似咩都冇發生過」的意思，「句句正面」，「唔會踩任何觸犯法律嘅嘢」，並透露劇協今後會繼續向當局申請資助。馮祿德乃香港元老級的舞台劇演員，果然是好戲之人。