美國高校反戰示威浪潮愈演愈烈，在哥倫比亞大學，大批支持巴勒斯坦的學生佔領紐約校區一幢建築物，數百名防暴警察入內清場，拘捕過百名示威者；哥大校長沙菲克要求紐約警察駐守直至本月17日，確保示威者不再於校內紮營。

過去兩星期，美國各地嘅大學校園示威不斷升級，警方曾使用催淚氣體和發射橡膠子彈，目前已有逾千人因為校園示威被捕。除咗哥大，南加州大學和埃默里大學等，校方都找來警察清場，拘捕和平示威師生；有大學如布朗大學，則與學生達成共識，包括不排除從以色列撤資，大批學生開始清除校內營地，形容這是「前所未有勝利」。

從以上可見，美國不容許反戰示威擴大，哥大鎮壓明顯是要制止暴力於萌芽時，絕不會容許大學成為「暴大」！當年香港黑暴肆虐，大學汽油彈橫飛，美國形容係「一道美麗風景線」，如今美國大學的「佔領校園」，美國卻不惜以強硬手段打壓學生，不容許所謂「美麗風景線」延續，就連聯合國人權事務高級專員也表示，關注美國以嚴厲手法鎮壓校園示威。可見老美的是非黑白，向來是他說了算！

呢股高校反戰示威怒潮，都是美國總統拜登種下的禍，他一直偏袒以色列總理內塔尼亞胡，把他縱成一隻難以收拾的怪獸，美卿布林肯第7度訪問以色列，鼓其如簧之舌斡旋以巴衝突，可惜以巴停火無望，內塔尼亞胡殺紅了雙眼，堅持無論哈馬斯是否接受停火協議，以軍都會攻打加薩南部拉法市。拜登面對國內反戰示威怒潮以及國際輿論壓力，最無奈的是內塔尼亞胡這頭怪獸，愈來愈似是壓倒他競逐連任的最後一根稻草！胡適曾說，要怎麼收穫，先怎麼栽！拜登栽種的，顯然不是「善因」！