香港作為一個沿海城市，得天獨厚擁有近1,200公里長的美麗海岸線，其中港島、九龍及新界合共有456公里，各個離島加起來有722公里。當中最知名是維港兩岸，海岸線全長73公里，為不少海內外旅客的必訪之地。惟基於多年來的經濟和發展需要，維港兩岸興建了不少公私營的碼頭、貨物起卸區、住宅和商業項目，經過各方努力，至今只有約25公里的海岸為開放予公眾享用的海濱長廊，佔整體長度約三分之一。

筆者從事發展及建設工作多年，參與過不少鄰近海濱的項目，當選議員後亦一直關注與海濱相關的工程及議題，在2017年至2023年出任政府轄下的海濱事務委員會委員，去年再當選「立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會」的主席，與香港海濱結下了不解之緣。立法會海濱小組先後舉行了6次會議及一次實地考察，重點之一正是進一步貫通和優化維港兩岸的海濱與鄰近地域。在發展局及海港辦事處等多個部門不斷努力下，預計到2028年或之前，會有再多8.8公里主要位於啟德發展區、西九龍填海區和港島東區的海濱用地可逐步開放。聯同其他已規劃的發展，目標是有最少38公里、即超過一半的維港海濱可供遊人享用。

對於因不同理由而難以全面開放的維港海濱用地，政府亦承諾研究以其他方法將其駁通，包括把一些污水處理廠、泵房及抽水站遷離或局部開放其沿海範圍，在離海岸不遠的地帶增設行人接駁設施，加設伸延出海面的行人板道，以及與相關私人用地的業主溝通，探討騰空海旁用地設置行人通道的可行性。

其中一個突破點，是政府即將向立法會提交法案修訂《保護海港條例》，簡化在維港範圍內進行一些小規模涉及填海的工程的審批程序，以達致優化海濱和提升暢達性的目的。若法案獲得通過，當局計劃在堅尼地城海濱增建行人板道，讓遊人可以更舒適及安全地欣賞該處的「天空之鏡」等美景，改建九龍城汽車渡輪碼頭及紅磡、土瓜灣一帶的海濱設施，在灣仔及銅鑼灣設置可讓民眾親水的海岸台階等。

在維港以外，例如香港仔避風塘兩岸、東涌新市鎮擴展區及將軍澳137區，政府亦計劃加以優化或建設全新的海濱長廊。而除了增建和打通海濱硬件設施，相關場地的運用和管理亦同樣重要，包括與毗鄰的用地及設施更好結合，作為旅遊及文娛康體等用途，發揮更大的經濟和民生效益。例如早前在多幅海濱用地舉行的夜繽紛活動，以及即將舉行的連場無人機及煙火匯演。

筆者希望政府可進一步檢視及放寬各個渡輪碼頭的用途，增加更多餐飲等商業設施，以加強推動香港旅遊業，為不同的海濱使用者提供更舒適和多元化的體驗，同時藉此改善公共渡輪服務的營運環境，減少公帑補貼，達致多方共贏。