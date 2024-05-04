正論：零售由升轉跌　市道疲軟無力

經濟數據跌跌不休，似乎已成為恒常的「日常生活變化」。3月零售業總銷貨值312億元，按年下跌7%，市場原本預期上升0.9%，結果事與願違，同時終止連續15個月的升勢。首季合計，零售業總銷貨值下跌1.3%，表現為兩年來最差。港府諉過復活節假期港人外遊影響消費，但更深層原因，恐與經濟不景、香港物價過高，以及消費模式改變密切相關，意味跌勢難以在一時三刻扭轉。

數據顯示，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌幅度最大，跌幅逾一成七；服裝亦下跌了一成七；電器及其他未分類耐用消費品跌幅約一成半；藥物及化妝品則升近9%。政府發言人表示，3月零售業總銷貨值轉為下跌，部分原因為旅客消費比較基數高，以及受復活節假期影響。展望未來，認為旅遊業進一步恢復，住戶收入亦有所增加，應會繼續支持零售業，港府致力推動盛事經濟和提振氣氛亦會有幫助。

無可否認，3月份的復活節長假期，超過200萬市民出境外遊，直接衝擊本地零售業。但更須留意的是，北上消費蔚然成風，復活節固然令此情況更加凸出，但習慣成自然，既然北上消費大行其道，要港人增加在港消費便殊不容易。君不見，網絡充斥深圳吃喝玩樂性價比高、服務稱心滿意的熱話，益發令北上潮流方興未艾。今個五一，離境市民便比內地入境旅客更多，本地零售市道勢必進一步萎縮。

數字同時顯示，五一首兩日假期，訪港內地旅客人數，比去年同期雖有顯著增長，但絕大部分內地旅客選擇即日來回，不在香港過夜或住在深圳，消費也不如以往豪爽，而是到特色景點「打卡」影相。零售市道無非依靠內需以及旅業支撐，在內需疲軟、旅客消費模式出現改變的大環境下，港府一味指望旅遊業復甦打救經濟，恐怕只是一廂情願。

再說，本港物價高企，跟深圳差距日益明顯，而且網購便利，尤其「淘寶」甚麼類型的貨品也有，不少港人習慣定時淘寶，連日用品都不在香港購買。至於被港人視為「家鄉」的日本，又因為圓匯持續貶值，除了吸引更多港人到日本旅遊，就連奢侈品也在當地購買。有立法會議員甚至指出，留意到愈來愈多港人愛到深圳訂製傢俬，價格比香港便宜一半，還提供運貨和安裝，直言若打價格戰，香港冇得打，「絕對不能也沒有能力鬥平」，唯一出路，是把握國際化的優勢並加以發揮，吸引年輕、高端及商務旅客。

國際化似乎已是香港僅餘的「招牌」，但隨着內地城市不斷進步、不斷開放，香港國際化的優勢已大不如前。何況港府推動產業轉型眼高手低，坐而論道，反而一味因循守舊，只知食老本，優勢正在極速消失。有團體發表「香港中小企營商狀況調查」，多達七成中小企的生意額較疫情前同期下跌，更有多達二萬間公司撤銷註冊，在在反映經濟形勢不妙。究竟是港人沉醉和誇大在經濟轉型時發生的日常生活變化，還是港府刻意視而不見，委實令人疑問。