世界視線：馬克龍力推歐盟　成中美平衡勢力

歐洲議會選舉將於6月舉行，各成員國的焦點，是歐洲反俄烏戰爭的極右及極左黨派，會否成功攻佔更多議席，並更換目前歐洲議會領導層較親美及支持俄烏戰爭的主要人物。

迎戰這次選舉最積極的是法國總統馬克龍，其實他要盡顯鋒芒，是迫不得已，因為他所屬的復興黨推舉之參選人海耶（Valerie Hayer），目前支持度落後於極右的國民聯盟黨魁巴爾代拉（Jordan Bardella），這令馬克龍擔心極右勢力會借勢冒升。另一方面，法國議會於3月就法國與烏克蘭簽署雙邊安全協議的辯論及大比數通過，國民聯盟投了棄權票，馬克龍如今利用國民聯盟對烏立場搖擺不定而大肆攻擊，藉此挽回復興黨的選舉聲勢，更可凸顯自己有條件成為歐盟盟主。

馬克龍於4月25日在索邦大學發表關於歐洲的重要演講後，更藉訪問斯特拉斯堡的機會，接受Ebra新聞集團組織的採訪，回答了十多位歐洲年輕人提出的問題，採訪內容於4月27日晚上播出，藉此表現他的親民形象及政治自信。在索邦大學的演講中，馬克龍提出歐洲議會要努力去除官僚習氣，並在防務安全、移民、經濟發展、氣候變化、數碼化革命和全球經濟一體化等方面，作出重大政策調整；而最重要的是建立歐洲自身的安全防衞力量，謀求真正的政治自主。他認為，如果歐盟成員國不努力達成這些目標，歐洲將會死亡。

馬克龍的出發點，是希望歐洲不要成為美國的附庸，他批評美國眼中只有自己及要全力對付的中國。他認為歐洲有實力及條件可以成為美中之間的均衡力量（Power of equilibrium）。馬克龍同時指出，歐洲如今要效法美國和中國，大力資助工業及新科技，才能夠有國際競爭力，他批評歐盟官僚在推廣綠色能源方面，忽略對農民的支援，才導致農民示威遍地開花。最後，他認為面對中、美大增國家開支以加強工業和新科技的競爭力，歐盟應放棄保守的金融貨幣政策，考慮在歐盟層面擴大赤字開支。

馬克龍的活躍度，跟意大利前總理德拉吉（Mario Draghi）同樣令人矚目，而法、德、意三國領導人，相信正在協商把德拉吉推上歐盟委員會新主席的位置。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻