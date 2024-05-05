正論：極端天氣趨頻密　搞好渠務早預防

一場暴雨一場亂，已成這些年香江一景。昨晨暴雨來襲，天文台相繼發出黃色及紅色暴雨警告，甚至一度預示可能在短期內發出黑色暴雨警告。最終黑雨警告並無發出，但香港多區淪為澤國，尤以西貢及將軍澳的情況最為誇張，既出現「黃河」泥瀑流，又有露天停車場遭淹沒。當區居民表示，從來無試過水浸這麼嚴重，懷疑跟當局沒有做好渠務管理有關。

昨晨一場暴雨，以將軍澳的雨勢特別大，紅雨警告生效長達近7小時，該區錄得400毫米雨量，十分嚇人。區內多處出現大範圍水浸，車輛死火被困水中央，其中環保大道近日出康城領都對開的露天停車場，全部被黃泥水淹浸，水深約30厘米，逾百車輛受影響。此外，將藍隧道往油塘方向管道，部分地方同樣出現水浸；將軍澳影業路近集福路更發生山泥傾瀉，一幅護土牆坍塌；而清水灣道亦有山泥傾瀉，行人路崩塌變成泥濘爛地。沒有人命傷亡，堪稱不幸中的大幸。

如此一幕，不禁令人想起去年9月的「500年一遇」世紀黑色暴雨，難怪網民揶揄「咁快又500年」。將軍澳居民紛紛指出，即使是去年世紀黑雨或十號風球襲港，該區也不至於水浸得這麼嚴重，質疑與區內渠道淤塞有關。更有居民言之鑿鑿指出，經常見到街邊渠道堆積垃圾無人清理，結果暴雨掩至即告水浸。正如大文豪雨果名言，「下水道是一個城市的良心」。這句話的意思很簡單，金碧輝煌的摩天大樓人人可見，深入地底的下水道則肉眼難見，政府若只着重門面政績而疏忽渠務管理，隨時會令一個城市陷入大災難。

經過「世紀黑雨」一役，所有人都見識到大自然的威力不容小覷，同時也見識到港府應變乏力。隨着氣候暖化加劇，全球愈來愈頻繁地出現極端天氣，港府繼續以舊有思維應對新形勢，絕對不切實際。可能有鑑於多場颱風暴雨造成混亂，天文台被指摘無法提早作出預測，故近日一改常態，頻頻提早作出警示，例如昨日便提早預示或會發出黑雨警告，早前又預測會有冰雹。結果不是沒有發生，就是數日後才發生，失去預警作用，最後又被市民斥為擾民。除了天文台發布預警需要更準繩拿捏，渠務署清理渠道、食環署清理垃圾，其實更加迫切和必須。

事實上，立法會數年前已通過渠務署申請的7億元地下雨水渠修復工程撥款，但官僚辦事欠缺效率，工程進展緩慢，直到去年仍處於規劃階段，何時完工無從得知。而食環署做事馬虎，更是人所共知的實情。至於去年世紀黑雨沖毀石澳車道，令該處淪為孤島，石澳道修復工作直到現在還未完全完工，要今年第二季才能重開所有行車道，更見港府建設效率愈來愈倒退。

最近廣東省多地一樣暴雨成災，上月平均降雨量打破歷年來紀錄，不能不令人擔心，鄰近的香港一樣會有雨災發生，「500年一遇」的暴雨隨時又再重臨。港府再不加緊做好渠道疏導工程，認真清理街道垃圾，只怕來不及了。