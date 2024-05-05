娛圈單打：一個傳統大男人 一個少女變強人

2024年已過了一季，娛樂圈亦是「冇新聞即係好新聞」的狀態，想不到踏入5月不久，即迎來震撼彈！「阿旺」郭晉安，與結婚18年的「小丸子」歐倩怡宣布離婚！二人表現平靜，並無口出惡言，反而互相祝福，相信要顧及子女感受，唔想搞到不歡而散。

佢哋形容離婚決定既無奈又艱難，實情已分居兩年，曾經試過挽救卻不成功。外界則感到頗為驚訝，畢竟郭晉安婚後一直以顧家形象示眾，從來冇桃色緋聞傳出。而歐倩怡亦專心相夫教子，四口之家感情融洽。所以話啫，家家有本難唸的經，一家唔知一家事，就係咁解。

傳媒將焦點放在郭晉安坐擁近億元物業，但冇落老婆個名，言下之意，似係影射郭晉安唔錫老婆！喂，物業唔落名，等於老公唔錫老婆，諗真吓並無邏輯可言。只能怪香港同埋娛樂圈實在市儈，傳媒老愛用金錢物質來衡量感情關係！例如每有女星生仔，記者例必追問「老公點樣獎勵」，查實生仔係家庭計劃，男女雙方都有付出，點解一定要獎勵呢？

好啦，講番呢對離婚夫婦。二人年齡相差15載，早就被形容為老夫少妻。婚禮在迪士尼舉行，亦反映歐倩怡當時的思想非常少女！隨着年紀漸長，心態出現變化，近年佢不斷進修自我增值，仲成為營養師，決心為遲來的事業打拚。偏偏郭晉安係傳統大男人，希望老婆照顧家庭，可能因為咁，雙方價值觀出現分歧。

當然，只要雙方心平氣和下決定，處理好子女感受，離婚並無對錯。再講，歐倩怡依家先至得44歲，仲有大把世界，轉換人生跑道梗係要趁早！