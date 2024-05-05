加薩一役打破了許多人為製造的神話。一是以色列在巴勒斯坦建國，是西方帝國主義、殖民主義與猶太復國主義對當地的土地掠奪、人民迫害，並不是甚麼偉大的政治舉措，也因此把中東驅入長期與猶太復國主義的鬥爭中。以色列建國後從未滿足於所佔土地，猶太復國主義的復國是進一步侵佔土地，重建二、三千年前的猶太人國家，這樣的復國，以一國的宗教主義來打破千百年發展的歷史現實，抹殺土地上永居的其他民族。

一如猶太聖經所說，猶太人出埃及，佔領迦南地區，猶太建國是赤裸裸的侵略，用宗教偽裝。猶太人是沒有任何現實的道德可在巴勒斯坦建國或復國，唯一原則是戰爭，是用武力掠奪當地居民的土地，故巴勒斯坦人有絕對權利抗拒猶太的侵佔，把以色列驅趕出外，性質屬反侵略。

二是以色列及猶太社會的強烈種族主義，這是源自其猶太教，特別是極端主義的教義詮釋，思想理念滲透至政權，反過來在以色列政權推動下，在猶太社會蔓延，一直以來以色列政權都對巴勒斯坦人民實行種族隔離，比起白人統治時的南非更嚴苛，過往是媒體掩蓋，今次加薩一役，哈馬斯的反擊和以色列的反撲，把長久的種族隔離措施，包括把巴勒斯坦地區分割嚴控出入的圍牆，比柏林圍牆更複雜嚴厲，便把以色列政權的種族主義制度全然暴露。而在國際譴責之時，以色列政權的政客高官的反駁言論，視巴勒斯坦人為「人形動物」，一如歐美的殖民主義者、奴隸主的口脗，以及主張殺戮婦孺，以絕後患，顯示出種族主義的殘暴。從宗教以至文化，以色列佔領巴勒斯坦後的建國精神，便是徹頭徹尾的種族主義，對巴勒斯坦人民，乃至反對猶太復國主義的其他國家民族，採取種族滅絕的心態和言行。

三是美國在猶太政治游說集團與金融寡頭集團的操縱下，政治與政策已被其騎劫，不僅傾美國全國之力，以財力、物力和政治外交等，全力維護以色列的利益，打擊反以勢力，且同時鎮壓國內反以的傾向。今次美國學生的反抗運動，美國政府不僅武力鎮壓，且順從猶太壓力，禁止提猶太人迫害的鮮明事實，把美國基督教立國的基礎也扭曲放棄，美國愈來愈變成猶太人的國家，非猶太人或不順服猶太政治的均被打壓，猶太復國主義對西方政治、經濟、輿論的把持更突出地顯露出來，結果便是猶太復國主義與全球敵對。