美國及西方在冷戰時期懼怕蘇聯，冷戰之後懼怕俄羅斯，最大的原因，是他們懼怕「北極熊」是一個戰鬥民族，敢打仗、能打仗，而且主動進攻，絕對不是「不到最後關頭絕不輕言戰鬥」，而且是炮仗脾氣，一點就炸。

30多年前，美西方用數十年的「和平演變加軍備競爭大忽悠」蘇聯，「顏色革命」成功，加盟共和國解體，他們以為俄羅斯民族的戰鬥性也被擊垮、消散；美西方想再接再厲對俄羅斯再肢解。這時普京上台，眼見俄羅斯山河破碎，備受屈辱，不能不拔劍而起，重燃激情熱血，重振俄羅斯民族復興，要以大國勇氣、實力謀大國戰略，不怕訴諸武力維護主權和安全，以及在歐洲、中東地區的國家利益。

沙皇亞歷山大三世說過，俄羅斯只有兩個忠實盟友——它的陸軍和它的海軍。現在，俄羅斯的忠實盟友增加了空軍、太空軍和世界最大的核武庫！總統普京還有甚麼顧忌？俄羅斯還不重振聲威？

於是全世界看到，1990年科索沃危機中，俄羅斯坦克部隊閃電空降普里什蒂納，宣告俄羅斯以大國身姿重返世界舞台，敢於使用武力。2008年俄羅斯與格魯吉亞爆發戰爭，俄國獲勝，美西方不得不放棄格魯吉亞、烏克蘭加入北約。2014年烏克蘭廣場革命，普京迅速發起軍事干預，奪回克里米亞的黑海艦隊基地。2015年莫斯科支持敍利亞阿薩德政權的軍事行動。2022年初出兵哈薩克斯坦平定騷亂。這些都是普京連年「用兵」，向世界展示俄羅斯與美西方相對抗的武力決心和能力，有了這些鋪墊和練兵，普京終於對美國代理人——烏克蘭發動了「特別軍事行動」，目標是要收復故土，徹底挫敗美西方打垮俄羅斯的野心。

這三、四十年來，中國以經濟和綜合國力的發展，打破了美西方的霸權和國際秩序；俄羅斯則以果敢使用武力，打破了美西方的霸權和橫行無忌。