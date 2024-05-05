拜登是美國近代史上最無能的總統，同時也可能是最黑仔的總統。今年11月便是總統大選，別說其支持度至今未能超越對手特朗普，就在其任內開啟的兩場戰爭──俄烏戰爭和以巴戰爭，也是陷入膠着狀態，前者無法取勝，援烏財政黑洞愈陷愈深；後者令美國受盡輿論指摘，同時衍生美國大學校園反戰示威風潮。

美國有色人種、少數族裔、回教徒、大學生等，一直都是民主黨的「基本盤」，可惜在以巴一役，美國出錢出力放任以色列屠城，又無法制約內塔尼亞胡政府暴行、讓人道救援進入加薩，早就大量流失支持者。對比共和黨，民主黨一直強調種族平等、人權大愛等左翼價值觀，奈何美國軍政商以至娛樂文化界別，早就被猶太集團騎劫，拜登騎虎難下，只能繼續講一套做一套，對以色列濫殺無辜開綠燈。

在此情況下，特朗普的選戰形勢顯然更加有利。比起拜登，他對以色列的支持程度猶有過之，例如他在任內承認耶路撒冷為以色列首都；甚至公開承諾，一旦再次當選，就會驅逐美國境內支持哈馬斯的移民。饒是如此，不少民主黨傳統支持者依舊揚言，要用手中選票懲罰拜登。何況不少美國人對久戰不下的俄烏戰爭早就感到厭倦，特朗普表明當選後，24小時內就會結束該場戰爭，贏得不少基層支持。

都說美國是次總統選舉，只是爛橙和爛蘋果對決，選哪一個，美國前途一樣暗淡。美國社會千瘡百孔，這兩場戰爭更揭示軍工複合體、猶太集團早就牢牢控制美國，連所謂的「普世價值」遮羞布也不要。不論誰人當選，美國還是會繼續開啟各式各樣的戰爭，讓上述兩大集團繼續搵錢。俄烏和以巴戰爭固然停不了，在台海、南海搞風搞雨，亦只會變本加厲。