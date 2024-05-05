美國的蘋果手機和特斯拉汽車，在世界其他地方攻城略地，唯獨是在中國節節敗退，市場份額正被逐步蠶食。這原因無他，時至今日，假如閣下的對手是中國廠家，那是當真不幸，在神州大地的「內捲」潮中，只要你的產品變化少一點，選擇少一點，或者價格高一點，便不容易生存下來。

以電動車為例，中國製造的產品，樣式五花八門，有些新設計可以整輛車子45度角行走，有些可以原地自轉360度，有些更可以涉水而行。你能想像到的、不能想像到的，全部都有。我的一位老友較精打細算，他最近買了一輛電動車，供遠在湖南的外父代步。車子充電後可行走100公里，能乘載3至4人，平素用作買菜或接載孫兒，已是綽綽有餘。我問老友這車要多少錢，答曰：只消人民幣約一萬元，這價錢低得把我嚇一跳。

要鬥先進、鬥款式、鬥廉宜，中國產品可謂樣樣出色，這條木人巷，你真不容易闖過去。

筆者身為人之患，經常會從教育的角度，去解釋今日中國的產業何以成功。現在不少內地企業的老闆或高管，都是從科考場中打拚過來的，中國的高考學生經常說：「提高一分，幹掉千人。」內地每年的高考生超過1,000萬人，答卷上的每一分都彌足珍貴，甚至是生死存亡的關鍵。中國學生早已習慣了激烈的競爭文化，畢業後走進職場或創立企業，自然是戰鬥力驚人。

小米與華為同屬中國企業，今年3月，前者發布第一款電動車，後者隨即在4月，推出相近的車種攔途截擊，如今兩家公司正鬥得火熱，華為就連這一分，也不肯讓予對手。這便是中國產業的現況，外人貿貿然走進來，一不小心，恐怕就會被啖食殆盡。