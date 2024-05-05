菲律賓總統小馬可斯與前總統杜特爾特之間的矛盾日益激烈化，菲律賓選舉委員會日前決定取消曼巴的卡加延省省長資格，理由是曼巴違反菲律賓《綜合選舉法》第261條相關的第10747號決議第2條與第13條、禁止將公共資金用於競選方面的禁令。同時宣布卡加延省省長職位的空缺，根據菲律賓相關法律，自動由副省長遞補。

曼巴是出了名的親中派，不僅不甩小馬可斯一面倒向美國的舉動，拒絕美軍進駐卡加延省的軍事基地，還積極參與中國的「一帶一路」計劃，公開反對「中國威脅論」。曼巴也多次訪問中國，接受中國媒體採訪時強調「我們的鄰居從來不是我們的敵人」。

眾所周知，菲律賓雖然法令繁多，但執行起來並不嚴格，政治人物動用公共資金為自己助選，根本就是政界常態。這次菲律賓政府用這個理由取消曼巴的省長資格，顯然是對親中派的警告，背後劍指的正是揚言讓棉蘭老島獨立的杜特爾特，而幕後的黑手，恐怕就是美國政府。

早在杜特爾特執政時期，美國就對他相當反感，只是當時他在菲律賓廣受支持，美國找不到下手處，只能眼睜睜看着杜氏帶着菲律賓一點一滴脫離美國的掌握。現在小馬可斯當政，美國勢力重新掌握菲律賓中央，對一直唱反調的杜特爾特當然不能容忍，拔除曼巴只是開端，未來除了讓小馬可斯修憲連任外，更重要的就是剷除杜特爾特家族在菲律賓的雄厚勢力。只是杜氏也非省油的燈，他也早已回防棉蘭老島，鞏固自己的力量，若美國操作太急，恐怕菲律賓內戰一觸即發，屆時若菲律賓出現分裂危機，只會讓早已焦頭爛額的美國雪上加霜，就更別想在南海與中國抗衡了。