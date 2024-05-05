當去年10月以巴爆發衝突時，我已認為以色列應該速戰速決，因為戰事拖下去，人們只會看到以軍不斷炸死平民、婦孺，輿論的天平很快就會倒向反對以色列的一方。果不其然，這場衝突持續至今未了，由去年10月到現在，造成了加薩地帶約35,000名巴勒斯坦人喪生，數十萬人陷入人道危機。聯合國開發計劃署日前公布的報告，更形容戰事令加薩發展水平倒退至1980年，整個巴勒斯坦亦會倒退20多年。毋庸置疑，今次以巴衝突令以色列在國際社會嚴重失分。

以色列對外界的指摘，一味反駁稱自己才是受害者，反對者是反猶太主義。這個回應根本不堪一擊，大部分人反對以色列的種族滅絕行為，並不意味他們是反猶太人。所以，近來國際社會向以色列施加愈來愈大的壓力，例如哥倫比亞宣布與以色列斷交；土耳其貿易部也以以色列不斷加劇區內人道主義災難為由，暫停與以國的所有進出口貿易。

至於美國，國內爆發大學生反戰撐巴人示威浪潮。從上月中至今，美國警方已經拘捕了至少2,000人，近日更在校園清場時開槍，幸好無人被擊中。有人將美國暴力清場的行為，與美國眾議院前議長佩洛西形容香港的暴力示威為「一道美麗的風景線」對比，指出美國政府在人權、言論自由方面的雙重標準，令其所謂的西方價值觀失去人心。

概括而言，持續近7個月的以巴戰事，扯下了以色列的遮醜布，原來所謂的報復，可以毫無底線，可以無休止地狂轟濫炸。而美國政府對付反戰示威學生的手段，也扯下了華府的道德遮醜布，原來所謂的尊重遊行集會自由，只適用於別人身上。沒有人能想到，以巴這場衝突，會令以色列、美國元首內塔尼亞胡和拜登成為難兄難弟。