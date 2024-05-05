俄烏戰事持續至今超過兩年，烏克蘭一度彈盡糧絕，眼見最勇敢嘅做法就係舉白旗投降，然而，美國國會最近通過向烏克蘭提供逾600億美元援助法案，拜登政府「開綠燈」，向烏提供遠程版嘅短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統。美媒稱，隨着呢款武器現時全力生產，意味五角大樓毋須再擔心向烏克蘭援助它後，會影響自身庫存及戰備狀態。

此外，英國外交大臣卡梅倫近日訪問烏克蘭首都基輔期間，承諾只要烏方有需要，英方每年將提供30億英鎊軍事援助，並強調對方有權使用英方提供嘅武器，打擊俄羅斯境內嘅目標。烏總統澤連斯基也老實不客氣，強調前線危急，要盡快履行承諾交付武器，首先提供裝甲車、彈藥、各類型導彈。

尤其令澤連斯基大感欣慰嘅，必定係法國總統馬克龍嘅一番訪談，佢接受英國雜誌《經濟學人》訪問，一再表示佢擁有一個明確嘅戰略目標，就係俄羅斯不能夠勝出這場戰爭，否則不止烏克蘭一個歐洲國家受害；又稱一旦俄方突破前線及烏方提出請求，西方國家不能夠排除出兵嘅可能性。

從馬克龍的一席話，可以想見佢對俄羅斯懷有一定的恐懼心態；但明確表示俄羅斯不能夠勝出這場戰爭，那就未免不夠客觀，甚至有點鹵莽。事實擺在眼前，俄羅斯雖然也損兵折將，不過俄羅斯還是攻城略地，打到烏克蘭有氣冇碇抖，最近更趁烏克蘭援助武器未到，大規模打擊其能源設施，烏國外長庫萊巴曾聲言自己只擔心晚上睡覺時，會否被俄羅斯導彈擊中住所。政客無視烏克蘭已被俄羅斯轟炸至滿目瘡痍，當然，戰爭並不是發生在自己本土，哪管它是否洪水滔天！再不讓烏克蘭「舉白旗勇敢地投降」，最終受害嘅又係烏克蘭人民！