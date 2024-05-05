這些年，很多人都喜歡用黑天鵝事件和蝴蝶效應來解釋政治事件，美國校園反戰及支持巴勒斯坦的示威浪潮，與最近風聲吹得很緊的美國進一步發動金融戰爭，兩者有甚麼關係？而年底的美國大選，會不會引爆美國的完美風暴？

一個國家，總會有不同的矛盾，在多數時間，政府總會有一些工具或手段轉移矛盾，用時間騰挪空間，再解決問題；但如果矛盾集中爆發，一般的手段就不好使了，或會逼出更極端的措施來。

先說金融戰，其實金融戰的啟動與俄烏戰爭一致，至今已有兩年多，拋開俄烏戰爭誰是誰非，明眼人都看得出，戰爭很大程度是美國拱火造成。美國由於濫印鈔票，通脹高企，一直都想加息但又不敢加，怕影響金融市場和實體經濟。而但凡有戰爭，資金就會流向美國避險，美國就會有條件加息而不影響其金融股市表現，所以俄烏一打起來，美國就啟動暴力加息，一是可紓緩國內通脹；二是由於資金湧入，令其股市高歌猛進；三是美元高息令其他貨幣大幅貶值，特別是日圓、歐元和東南亞貨幣，從而有機會引發經濟危機，然後美國資本就可以入場收割。不過，金融戰兩年，由於中國和俄羅斯早有準備，故影響甚微，筆者認為美國的戰略目標達不到，才是它遲遲不肯減息的根本原因，通脹只是說辭。

再說意識形態，美國一直以世界警察和燈塔國自居，所謂的民主、自由、人權，是他們的道德高地，他們多數的人民也深信不疑。但最近的巴以衝突，美國的雙重標準表露無遺，世人皆知美國政治被猶太資本深度影響，而猶太人的母國就是以色列，所以哪怕以色列對巴勒斯坦人種族滅絕的惡行鐵證如山，美國當權派也只能視而不見，盲撐以色列。在美歐主流輿論控制下，這些操作過去在美國國內也能蒙混過去，但近年TikTok撕開了一個缺口，可能由於該軟件的算法不受美國政府或「深層政府」的潛規則控制，不少不利美國核心利益團體的消息，例如當地社會問題、巴以衝突的片段，都得以廣泛流傳，造成很大的影響。TikTok的母公司字節跳動涉及中國資金，自然被扣上中國影響的帽子，最近參眾兩院以「國家安全」為由，急急推出法案迫使TikTok必須脫離字節跳動，否則就可能在美國禁止營運。這些強盜行為連美國人也看不過眼，故TikTok大有愈禁愈旺之勢。筆者認為，最近美國校園的反戰及支持巴勒斯坦示威浪潮，針對TikTok的法案有推波助瀾的作用。

美國當局以他們以往認為「暴力」的手段，試圖將反戰學運壓下去，「美麗的風景線」會否愈演愈烈？自由的核心價值會否動搖？美國聯儲局不斷找人放風今年內可能不會減息，是否意味繼續金融戰？已力不從心的霸權依舊是這些鷹派路線，能撐過去抑或是加速變局發生？讓我們拭目以待吧。