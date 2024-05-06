世界視線：烏戰敗恐俄報復　續西擴威脅歐洲

北約及歐盟如何跟俄羅斯在俄烏戰爭博弈下去，是當前最困擾的問題，其實最考驗北約和歐盟的，是大家是否團結及如何團結。而現時最大聲疾呼要團結的，是新加入北約的瑞典、芬蘭，以及波蘭和波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）。

瑞典及芬蘭加入北約，是走上對俄挑釁的不歸路，已構成雙方軍事部署對峙的緊張關係，自然希望透過北約共同團結防衞，可以減輕壓力。向來恐俄抗俄的波蘭以及波羅的海3國，亦已全情投入，波蘭去年的軍費開支已達到GDP的4%，估計今年可達4.8%；波羅的海3國2024年的軍費開支，估計會達到GDP的3%。

而北約只有約20個成員國，估計今年的軍費開支可達2006年議定要求的2%，但跟俄羅斯今年軍費開支達GDP的8%，並啟動了戰時經濟，2024年的彈藥年生產，可以是北約及歐盟總和的3倍，雙方差距極大。西方普遍認為2026年烏克蘭將無力抵抗，俄烏戰爭會陷入停頓。

北約及歐盟如今極擔憂的是，俄烏戰爭停下來之後，俄羅斯野心不死。克里米亞及烏東的俄裔爭取脫離烏克蘭成功，自然會引發德涅斯特河沿岸地區，以及波羅的海3國國內的俄裔搞分離主義運動，爭取回歸俄羅斯，這可能會掀起新一輪的俄羅斯入侵。

歐盟政要相信，若俄羅斯戰勝烏克蘭，就會採取向西擴張的報復。德國防長今年1月估計，俄羅斯會於5至8年內入侵歐洲其他國家。之後丹麥防長更表示，只需3至5年就會成事。而波蘭國安部門則認為，3年之後就會發生。

來自美國方面的隱憂也很明顯，因為特朗普倘贏得大選，肯定會加速完結俄烏戰爭，而他的行動一定可得到匈牙利、奧地利、斯洛伐克、意大利、羅馬尼亞、希臘等的支持。不過，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛就非常緊張，除了行徵兵制，更一起在與俄羅斯接壤的邊境，構築1,600個地堡及反坦克防禦工事。

西方社會為了支持烏克蘭抗俄，已花了3,800億美元，其中1,180億美元是軍備支援，結果卻是勝利無望，歐洲還要面對俄羅斯將來可能的威脅。這就是歐洲附從美國，以北約東擴威脅、消耗甚至企圖解體俄羅斯，期望分紅的代價。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻