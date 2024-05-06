國際經濟貿易體制從20世紀開始有幾場大轉變。

首先是美國工業化進入大眾生產模式，以福特汽車廠為典範，標準化工廠式的流水作業生產線，用規模效益降低成本，以降低成本來減價促銷，既淘汰競爭對手，也擴大消費者的行列，以此來擴大市場、生產與利潤，由美國向其他國家擴展，結果在二戰後佔據全球的主要國家。

其二是歐洲、日本戰後復興，傳統質量的執着與戰前工匠式生產模式的工廠化、生產線化，加以戰後低成本，把美國低質標準產品驅逐出本國市場，日本更成功佔據美國市場，在生產體制是日、德對大眾生產的改進。

繼而是經濟進一步增長，中產階級增加，歐洲的法、意、德等傳統名牌優質產品擴大市場佔據，進一步排斥美國標準產品，生產方式回復小批量，多品種，優質的手工或半機械化體制。

美國的反應是在中國等地進行加工貿易，利用中國等勞工、土地稅收的低成本，降低價格來在標準產品市場排斥競爭者，以壟斷來提高利潤率。即使在新科技產品如個人電腦，亦採同樣方法，以排除後進的國家與企業帶來的市場競爭。

中國的復興顛倒整個演化進程，一是中國可以低價生產優質產品，用冒牌貨和抄襲來破壞歐洲名牌市場；二是中國本地生產，利用完整供應鏈壓抑美國等的加工貿易。由是，中國一躍而成全球最大的製造業國家，壓倒發達國家與發展中國家。

香港在早期參與加工貿易，現時已沒法介入中國的出口和內銷工業去了。

最新的發展是中國的跨境電商，既複製國內模式，更增添國際因素。電商成為千家萬戶大小生產商的銷售者，也同時是千家萬戶消費者的供應商，以規模經濟與效率經營降低銷售、運輸成本，直接掌握市場的銷售，打破了傳統生產與銷售大企業的市場壟斷，把市場生產與銷售遍及千山萬水的各方土地。即使未能全面淘汰實體店，卻成市場供求主流，且電商加上網紅等一類個人化推廣方法，更跨越文化、語言等差異因素，建立特定社區，用社區裏人際信任關係來改變貿易中供銷的商品性，從市場滲入社區社會，影響更大。

中國內地企業正是這個跨境電商的新產銷模式的代表者、推動者，正向全球擴散，掀起生產與銷售的革命。或許這應是香港經濟轉變的一個重要方向。