日本首相岸田文雄民望低迷，但一樣無阻其反華「雄心」。他到訪巴拉圭首都亞松森，與該國總統培尼亞會面，又談到中國和台海問題。雙方同意以「不允許憑藉力量單方面改變現狀」為由，確認雙方維持並強化自由開放的國際秩序合作。岸田又讚揚巴拉圭是「共享自由民主和法治等價值觀」的可信賴重要夥伴，要將友好合作關係提升到新高度。岸田的口脗，擺明以大國自居，惟日本由經濟實力到軍事實力，完全無法跟中國可比，口氣這麼大，不怕被人笑嗎？

巴拉圭是南美唯一與台灣有外交關係的國家，而日本前首相安倍晉三曾侈言「台灣有事即日本有事」，岸田繼承安倍衣鉢，跟巴拉圭友好，不足為奇。在岸田執政下，日本反華之路愈走愈黑，不僅緊跟在老大哥美國的屁股後面，反華甚至比美國更狠。他早前出訪美國，不惜苦練英語在國會發表演說，全方位討好美國；更聲言中國對世界構成最大挑戰，要與華府加強軍事合作云云。

面對美國，日本是小弟，自是一副唯命是從的嘴臉；到了巴拉圭，則自覺高人一等，擺出居高臨下的姿態，說穿了只是圍爐取暖。台灣在民進黨執政下，斷交國家愈來愈多，現在只餘下12個邦交國，巴拉圭是其一，都是一些窮國。

搞外交不能缺水，跟台灣斷交、轉投中國大陸的國家，大都因為中國大陸能給予它們更大利益。這是現實問題，偏偏岸田還在大玩「價值觀外交」把戲，以所謂的自由民主說事，別說日本在南美無甚影響力，就連美國也大不如前，中國勢力則急速膨脹。岸田口惠而實不至，又能拉攏到多少同一價值觀的國家？一旦兩岸真的爆發戰事，又有多少南美國家，會跟隨美日搭上反華戰車？