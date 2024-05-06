美國大學生挺巴勒斯坦示威風潮愈演愈烈，拜登政府猶豫不決的處置方式已讓學運遍地烽火，也引起歐洲學生的響應。但與此同時，過去在香港遊行運動中大喊「撐香港」的所謂台灣「覺青」，這次卻一片寂靜，彷彿這一切都和他們毫無關聯。

不止是學生組織毫無動靜，連綠營的電視台對美國學運的報道也都是一筆帶過，政論節目更是完全不討論相關議題。有製作單位就表示，因為台灣人對國際議題沒有興趣，討論這些沒有收視率，所以不會納入主題當中。然而，事實是一些非綠營的政論節目討論時，收視率並沒有明顯下降，證實收視率並非考量的原因，只是製作單位不想碰觸這個議題罷了。

按照台灣「覺青」過去宣揚的理念，他們並不是反中，只是反對不公不義，他們不支持民進黨，只是支持自由民主！若真是如此，那麼巴勒斯坦人民正遭受屠殺苦難，難道不是事實？以色列拒絕停火，不斷進行不成比例的血腥報復，難道符合公義？美國示威學生明明沒有多少過激舉動，更沒像當年太陽花學生般佔領公家機關，搜刮盜取財物，卻被美國警察與國民警衞軍強勢鎮壓，這難道不違反自由民主？但台灣「覺青」卻無動於衷，顯然過去他們的所謂主張，不過都是藉口罷了。

事實是只要民進黨不關心的議題，台灣的「覺青」也不關心，而民進黨號召呼籲的事務，這群「覺青」就絕對響應。由此看來，這些人根本就不是甚麼「覺醒青年」，只不過是一群用光鮮亮麗外衣包裝，實際上聽命行事，負責維護民進黨利益的側翼走狗。當年「撐香港」讓民進黨持續執政後，現在台灣還有幾個人關心香港？台灣的年輕人要是到現在還看不清真相，就實在太愚蠢了。