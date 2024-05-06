近年國際政治舞台鬥爭日益激烈，不同國家縱橫捭闔、拉幫結派，令人看得眼花繚亂。不過，在當前及可預見的未來，應該只有中國、美國和歐盟才是全球最有影響力的三股力量。國家主席習近平5年來首次出訪歐洲，訪問法國、匈牙利和塞爾維亞，也被西方媒體解讀為意在分化歐美關係。

面對美國咄咄逼人的圍堵，北京這次聯歐抗美能夠成功麼？中歐在地緣上並沒有天然的衝突，再加上巨大的經濟利益，以及大家都強調多邊主義，理論上雙方是有很多利益結合點，可以互補和合作。但歐盟對華政策從2019年開始逐漸轉向強硬，視中國為主要競爭對手。俄烏戰爭爆發後，歐洲更充斥所謂「中國軍援俄羅斯」的說法，將對俄羅斯的不滿轉移至中國。

其實，中國與歐美以外的大多數國家一樣，在俄烏問題上採取了相對中立的立場。但由於中國和俄羅斯關係一向緊密，在全球又具有巨大影響力，無可避免地承受了來自歐洲尤其是歐盟更大的壓力。這次俄烏戰爭亦凸顯中國在中俄歐三角關係中面臨兩難的困境。

從地緣角度來看，俄羅斯是中國最大的鄰居，也是所有大國中與中國關係最緊密的國家。不過，從經濟角度而言，歐盟對中國的重要性又遠超俄羅斯。中歐關係與中俄關係之間本來可以並行發展，但當俄歐出現衝突，北京就遭遇來自俄國和歐盟的不同壓力，被迫要作出抉擇。自古以來，國家之間的交往並沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。俄國和歐盟不和，是因為大家在安全問題上有分歧。中國可以主動召開和平會議，邀請事件各方主角參加，協調和化解各國分歧。北京若能令俄烏戰事降溫，就能夠拉攏到歐盟並化解美國的圍堵。