美國支持以色列進軍加薩屠殺巴人，在國內引發大學反戰示威浪潮，危及總統拜登的連任大計，在國際上亦令美國更為孤立。巴勒斯坦的阿拉伯及伊斯蘭兄弟就不用說，當中身為北約成員的土耳其，日前宣布與以國斷絕所有貿易，等於向對方實施經濟制裁，擺明要落剛到過中東訪問的美國國務卿布林肯的面子。

美國的歐洲盟友，對以色列的支持度亦愈來愈低，尤其不齒美方屢次在聯合國安理會，就巴勒斯坦建國及不同的停火議案運用否決權。當中立場最貼近美國的英國，當地多間大學亦陸續被美方「傳染」，出現反戰示威活動。保守黨辛偉誠政府下台只是時間問題，左翼工黨上台後很可能會調整對以巴甚至俄烏戰事的政策，與美方立場保持一定距離，以免遭到拖累。

在亞太區，雖然日本的民眾、尤其是年輕人大多支持巴人，但岸田文雄政府還是緊跟美國立場，瞓身支持以色列在加薩的軍事行動。然而，澳洲、南韓以至台灣等美國盟友，都盡量避免就以巴戰事表態。

在美國的後花園拉丁美洲，則幾乎清一色撐巴反以。當中玻利維亞及哥倫比亞已先後因以巴戰事而與以色列斷交，其他多國亦將與以方的外交關係降級，加入指控以軍干犯戰爭罪行。原因之一，是原來多個拉丁美洲國家都擁有不少巴勒斯坦移民及其後裔，其中智利就有多達50萬巴人，雖然他們大多為天主教徒，但對於信奉伊斯蘭教的祖國同胞仍然血濃於水。

其二是現時絕大部分拉美國家是由左翼政權執政，大都與美國關係惡劣，甚或正被美方制裁。撐巴反以不但站在道德高地，還可藉批評美國賺取本國選民支持，貶低國內的親美右翼對手，何樂而不為？