沒有立法會的政治擾亂，香港政策的進程應該更為順暢。但是，政府提出的政策草案也應要經認真的審核評選，不能草草通過，以示效率。立法會議員的審議是必須的，不能簡單地把不同意見和一些嚴厲批評視作政治化的舉措而粗暴地否定。香港社會各界的意見，即使在議會以外，亦應為政府決策過程一個不可或缺的部分，以此保證政策不會閉門造車，脫離現實，以及犯上專業的失誤。保證政治正確不等於可保證專業正確或與社會要求與利益相符。政府既要排除政治陰謀、民粹主義，也要防止官僚主義，乃至官商勾結。

當前政府處理垃圾分類徵費便是一個突出的例子。垃圾分類處理是正確的政策，但大方向正確，不等於執行不會出錯。垃圾分類處理早已是20多年來政府政策中的老問題，一直沒有推動。今屆政府執意實行，表示與歷屆政府不同，可是政策推行便要從概念轉變為具體措施，要與現實情況相符。這樣的政策，海外多有先例，香港大可參考。但香港情況並不絕對一樣，具體措施應有分別，便需政府在每一個環節進行調研，把香港特殊情況條件摸清，以制訂可行之策。

今次政府出錯之處，便是沒有認真地作調研。垃圾分類便是不同類別的垃圾，它們的產生因由、規模、涉及居民生活與企業經營的作用不同，處理的方法便大不一樣，不能混為一談。於此還有政府部門執行的能力估算、各方政策配套。在政府而言，這樣的政策工程不算十分複雜，也有海外經驗可參考。可惜，結果是有關部門掉以輕心，準備工作不周詳。

今次最大問題是為「寓禁於徵」，以為收費便可迫使社會聽命接受，按政府指示行事。這是純粹迷信收費的作用，閉門造車。且限定政府膠袋，更不環保，也有疫情時口罩的失誤先例，還不小心避開官商勾結，讓企業壟斷暴利之嫌。結果做法不可行，也不政治妥當，勉強推行，只惹民怨。官員的多番辯解，政策一再延遲執行，徒成社會的笑柄，也大損政府威望和形象。政府意圖以此來表示與前任政府不同，結果弄巧成拙。

為今之計，應把政策延後執行，先把生活廢物和廚餘的回收做好，再圖後計，把擾民變回便民。香港由亂入治，靠《港區國安法》，由治入興，不能靠官僚主義。切記，切記！