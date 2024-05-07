網上流傳一段據說幾個月前拍攝的視頻，美國哥倫比亞大學一位副校長被學生問道：「巴勒斯坦人是不是人？」副校長支支吾吾老半天，始終沒有回答，反而聲稱自己遭到學生恐嚇。這個問題真的這麼難答嗎？美國《獨立宣言》早就白紙黑字寫明：「人人生而平等，造物主賦予他們若干不可讓與的權利，其中包括生存權、自由權和追求幸福的權利。」而這位副校長竟然連「巴勒斯坦人是不是人」也不敢回答，豈非咄咄怪事？以色列官員將巴人稱為「人形動物」，許多美國人大概也是這麼想，否則不會出現這種反人類的問題。

事實證明，老美鼓吹的所謂人人生而平等，純屬欺人之談。猶太人和盎格魯撒克遜人自視高人一等，其餘都被視為低等民族，巴勒斯坦人甚至連做人的資格也沒有。美國眾議院日前通過的《反猶太主義意識法案》，嚴禁各種反猶言行，更是將「猶太人至上」發揮到極致，盎格魯撒克遜人也瞠乎其後。

根據該法案，只要聲稱猶太人控制媒體、經濟、政府或其他社會神話機構，就可能觸犯法律。這不是此地無銀三百両嗎？新法案一出，可能連聖經也要改寫，因為不能提及猶大出賣耶穌。於是問題就來了，歷屆美國總統上任時都要手按聖經宣誓，這種儀式還要不要保留？如果保留，豈不是違反法律？

最離譜的是，該法案還明文規定，不能指摘猶太公民更忠於以色列，而不是身處國家的利益。換句話說，在美國的猶太人即使背叛美國，也沒有任何問題。難怪有人說，該法案無異於將猶太人置於至高無上的地位，連盎格魯撒克遜人也淪為次等民族。這不是誇張，而是事實。在新法案下，任何人和任何國家都可以罵，唯獨不能罵猶太人和以色列，可見美國不僅已被猶太人控制，且淪為以色列的殖民地。

一個宣稱以維護人權為己任的國家，竟然出現「巴勒斯坦人是不是人」這種問題；一個口口聲聲維護言論自由的國家，竟然出現《反猶太主義意識法案》。美國政治笑話愈來愈多，也愈來愈離奇。華府政客們聽命於金主，可能身不由己，但他們必須知道，一條惡法堵不住天下悠悠之口，美國社會不會因為該法案而更加團結，只會更加撕裂。最近上映的荷里活電影《美帝崩裂》，描述內戰場景，也許終有一天成為現實。