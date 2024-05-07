俄烏戰爭打了兩年多，雙方死傷慘重，全世界經濟也都受到影響。另一邊在加薩地帶，內塔尼亞胡仍然拒絕接受哈馬斯的停火條件，認為若未達到殲滅哈馬斯的目標，就等於「投降」。兩場戰事所造成的人類浩劫，仍舊方興未艾。

就在此時，一個在台俄語人士的臉書社團，忽然有一位烏克蘭的25歲年輕人，詢問搬到台灣居住的方法。結果並不是挺俄與挺烏雙方吵成一團，而是許多人認真提供建議：「你可以先開始學中文，或者私訊我」、「有各領域的特殊專長會比較容易」、「台灣地震很多，你確定這是個好主意？」、「看能不能拿到學生簽或工作簽」、「要不要試試看日本」。沒有任何譏刺或針鋒相對，好像俄烏之間根本沒有發生戰爭，大家都是血濃於水的斯拉夫民族一般。

反倒是有網友把這件事轉到PTT後，台灣網友評論卻炸了鍋，有人用嘲諷的語調說：「我要是戰勝了也會很善良」、「竟然沒有吊他路燈的言論」、「25歲，司機：你死定了」，要不然就是：「先入侵別人國家再教跑路方法叫好人？」、「侵略戰爭不知是誰發起的，還有臉講，可憐」反倒形成台灣網友相互攻訐的局面。

台灣這幾十年由於藍綠惡鬥，許多人已經習慣性的選邊站，然後把不同於自己意見的人扣上各式各樣的大帽子。例如在俄烏戰爭，民進黨支持者就一定支持烏方，誰要是稍微說烏克蘭局勢不妙，就立刻被打成「黃俄孝子」。而對以巴戰爭，民進黨也完全支持以色列，誰幫巴勒斯坦人民說幾句話，馬上成了認同哈馬斯的恐怖分子。好像台灣人如果沒了仇恨，都不知道該如何生活了。俄烏本來是一家人，因為西方的挑撥才自相殘殺，兩岸若也反目成仇，那就真的中了西方的詭計了。