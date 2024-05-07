網絡發展一日千里，自媒體已經成為人們獲取資訊的最主要渠道。許多粉絲數量眾多的網紅如雨後春筍般湧現，利用影響力賺取打賞或者廣告收入，成為了司空見慣的事。

但傳媒和自媒體其實是兩個不同的概念。傳統的媒體如報紙和電視，仍然堅持守真的精神。記者不能收錢報道新聞，是新聞系第一堂課教授的常識。相比之下，自媒體要生存，就要採用誇大事實、煽動情緒等手段來吸引用戶眼球，以獲得讚賞和打賞。以前不少人以為自媒體的出現，凸顯了新聞自由的權利，但原來新聞自由在自媒體的時代被嚴重濫用。這幾年大批港人移居海外，部分前主播、名嘴無事可做，便在網絡上做網紅，自媒體經營者多如過江之鯽。有些新聞工作者則創辦網媒，聲言要繼續監察港府。可惜隨着時間過去，這些網媒和自媒體的差別愈來愈小。

原因是，傳統媒體依靠廣告收入獲利，但與編採嚴格分家；可海外的港人網媒沒廣告收入，只能和自媒體一樣依賴流量或用戶打賞。久而久之，它們無可避免要投黃絲群體所好，傾向報道他們想看的新聞，甚至對一些新聞斷章取義地報道，以獲取更多點擊、分享。這些操作基本上違背傳媒操守。

「無國界記者」上周公布的2024年全球新聞自由指數，不出意料地繼續將香港評為「惡劣」類別；同一天，長期以香港作為亞洲總部的《華爾街日報》巧合地宣布將遷往新加坡。兩則新聞令一些港人更加堅信香港的新聞環境愈來愈惡劣。

誠然，香港傳媒行業的報道空間在《港區國安法》實施後確實受到了一定的限制，但是要說近年香港新聞水平大倒退的原因，在海外無風不起浪的港人網媒更應該負上更大責任。