中國國家主席習近平展開5日嘅歐洲國事訪問之旅，首站係法國，並與法國總統馬克龍見面，共同慶祝中法建交60周年。習近平表示很高興開啟對法國的第3次國事訪問，他說，中法關係近年保持高水平發展，航空、航天、核能、農食等領域合作取得新成果，為國際社會樹立不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。

無獨有偶，馬克龍去年應習主席邀請率團國事訪問中國3日，亦係佢就任法國總統以來第3度訪華。可以說，兩國元首互訪3次，馬克龍亦算是中國的「老朋友」。今日馬克龍伉儷和習近平伉儷將前往比利牛斯山脈進行一次更私人嘅聚會，那裏被馬克龍稱為第二故鄉。據報道，兩人選擇喺當地共進午餐是想建立更直接嘅對話，特別喺俄烏問題上。法國總統府官員表示，中國係俄羅斯嘅主要合作夥伴之一，法國嘅目標係利用它對莫斯科嘅影響力改變俄羅斯嘅盤算，進而協助化解衝突。

事實上，一牽涉到國與國的關係，自然較純談貿易要複雜得多，尤其彼此體制不同，信念互異，豈是通過幾小時的談話就可解決？法國有社論就指出，不與中國對話不是解決問題的辦法，把習近平請到馬克龍的第二故鄉作客，也不能抱有幻想。「不能抱有幻想」確是正確論斷，雖然中法近幾年嘅進出口貿易，均有良好增長；甚至兩國科技創新合作也正在進一步拓展。

呢！德國總理紹爾茨今年4月帶同一眾重量級企業高層訪華，就知佢也想同中國「多做生意」；一般認為中德關係未來會在合作共贏的軌道上，誰知德國外交部長貝爾伯克上周六表示，不排除德方軍艦穿越台灣海峽！德國竟一個大拐彎，也向美國學習要加強印太攪局！對德國，中國也不能抱有幻想！