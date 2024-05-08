產評：有序拆解內房債　華資產價雲霧散

經歷3年疫情和產業整頓，大概內房業最壞的時間已過去，隨着政策放寬，用家入市，以助消化庫存，盤活流通量，實不須對內地經濟前景過度悲觀，尤其是當內地資本市場起動，為房企提供有效的融資渠道，這場風波可望有序拆解，並帶領中國資產估值走出低潮。

過去多年中國經濟發展起來，土地有價有市，加上全球量化寬鬆下資金流動性極之充裕，不少資金都流往樓市炒作，內地銀行放貸躺平，將貸款政策向內房企業傾斜，致後來有中國恒大這類債務如山的房企出事，更連累整個內房產業甚至地方政府陷入債務危機，拖着內地經濟增長後腿不放。

這種環境下，部分個人或企業可能面對失業或倒閉，即使是手上有錢的居民，亦在擔心前景下不敢使錢，觀五一長假期內地旅客花費比疫前來得「務實」，足見消費降級的趨勢確實存在，理性消費取代暴發戶式的瘋狂消費。

不過，居民高儲蓄會窒礙消費與投資等內部需求；得靠政府的公共基建項目來支撐大局，惟這種情況難以長久，畢竟政府須承受龐大的財政壓力，得加大發債來支持，最終還得靠實體經濟的內生動力復甦來實現可持續發展。要實現這目標，積極有序化解內房債彈，並推動資本市場發展作助力，就成主要戰略。

目前大型房企都在積極與債權人溝通，問題是房地產市場流動量長期受壓，令房企手上的發展項目無法正常買賣流轉，資金未能有序回籠，莫說民營企業難以生存，即使是背靠政府的央企或國資房企，都日子難過。故當局主動協調銀行與房企就個別符合條件的項目提供融資，又陸續放寬各地的限購量等，目的就是要保持房地產市場能正常運轉，讓真正的用家恢復信心入市置業安居。

四大一線城市之一的深圳周一優化住房限購政策，讓更多用家入市，盤活交投，向市場發出的政策消息正面，相信有助市場景氣回暖，亦為積壓庫存的房企提供資金流轉的機會。

要知道，打從有內房企業境外債違約，基本上房企在海外發債集資之途已行不通。畢竟房地產發展本身就是資金開支大而投資期較長的行業，房企也得因應本身財政狀況適度借貸來推展發展項目，故合理地給予房企融資渠道復常，是解決這場危機的又一關鍵。

繼放寬各項入市措施來提升樓市流動量，加快房企資金回籠外，如何發揮好內地與香港的資本市場，讓房企發行股、債以籌集資金，實乃當務之急。近月兩地資本市場氣氛好轉，當可視為利好信號，若外資持續流入，中國資產估值撥開雲霧，重返合理水平，資本市場融資平台趨活躍，有望在化解內房危機方面擔當積極的角色，而適度的財富效應亦能惠及投資與消費等內需領域。

環顧全球主要經濟體，在美國早前施以無限量寬政策下，中國算是最早勇於主動去槓桿、消泡沫的經濟體，還望內地利好政策繼續穩步推展，中國資產繼續追落後，甚或能為世界資金提供可靠的出路。