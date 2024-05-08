世界視線：掙脫美國擺布　歐盟尋求翻身

歐洲如今真是站在十字路口，二次大戰完結後70多年以來，西歐向東歐發展，跟隨美國的軍事保護及全球化經貿，導致蘇聯無法在軍事和經濟上跟西方競爭而解體，西歐帶動東歐前蘇聯的加盟共和國，逐漸步入繁榮富裕，形成了追隨美國的習慣。

然而，世界的新趨勢及美國誘發的俄烏戰爭，使歐洲的北約及歐盟成員國陷入深坑，難以自拔。首先是美國要維持霸權的野心，認定要進一步將俄羅斯消耗、挫敗甚至解體，然後可順利全力對付中國。特別是西方經歷過一次成功解體蘇聯的過程，自然有更多利益及默契可共同對付中國。歐美估計，要成功透過俄烏戰爭擊敗俄羅斯，以美國GDP全年20多萬億美元及歐盟約17萬億美元，對俄羅斯於開戰前不足兩萬億美元的經濟實力，是輕而易舉的事。可惜，這個估量錯了，在軍備及戰力方面，俄羅斯證實可壓倒得到西方軍事及經濟援助的烏克蘭。

1991年蘇聯解體，美國開始軍事獨大至今，世界也改變了。最大的改變是中國以外，還有巴西、印度崛起，俄羅斯、沙特阿拉伯和伊朗等亦走向能源合作及強大，特別是中國早於10年前已取替美國成為國際最大的貿易國及最強的供應鏈。原本歐洲是最大的出入口市場，也轉化成為中國及不斷擴張發展的全球南方國家，過去美國對歐洲的經貿重要性已不斷消減。相反，俄羅斯才是成功進軍亞太，透過與中國、印度建立經濟關係，加上其他金磚及南半球國家的合作，完全打破西方的經濟制裁。

歐洲國家現政府在短期面對烏戰失敗；中期是國內制裁俄羅斯帶來的能源危機及高通脹令民怨沸騰，走向倒台危機；長遠若再跟隨美政府經濟上打壓及制裁中國，將出現經濟衰退及可能去工業化，失去中國的投資機會及碩大市場，也就無經濟實力開拓南半球經濟，無法從走向蓬勃的新興市場中得利。

歐盟軍政界如今已出現龐大政治力量，將這一切危機歸咎於歐洲中間偏左及偏右的親美派，錯誤順從實際是霸權主義的拜登政府之擺布，如今還要被離棄獨自面對抗俄。解救方法首先利用新一輪歐洲議會大選清除親美派政黨及歐盟領導人物，另外是更希望特朗普勝選，主動解決俄烏戰爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻