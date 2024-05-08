世界並不太平。正在法國進行國事訪問的中國國家主席習近平，發言時強調，中法要共同防止新冷戰或陣營對抗，又倡議巴黎奧運期間全球停火止戰。善良的願望能帶來善良的結果嗎？在美國帶頭排斥中國，以及以巴、俄烏戰爭正酣之際，新冷戰恐怕只會愈演愈烈，奧運停戰也可能事與願違。

期間又傳來以色列地面部隊殺入加薩拉法市東部的消息。即使國際社會狠斥以色列對巴勒斯坦實行種族滅絕，美國又揚言在人道救援無法確保之下，不支持以軍攻入拉法，但內塔尼亞胡就是鐵了心要將哈馬斯全殲。目前「死剩」的巴人以及難民、傷者均在拉法市苟延殘喘，而哈馬斯混在平民中並無記認，以軍攻入拉法，意味又是一波大屠殺。

以巴戰爭即將來到最血腥一刻，俄烏戰爭同樣不知伊於胡底。俄羅斯國防部宣布，總統普京下令俄軍於近期舉行戰術核武演習，旨在回應某些西方官員針對俄羅斯的「挑釁性言論和威脅」。恰巧法國總統馬克龍接受《經濟學人》專訪，聲稱不排除派兵至烏克蘭，若俄羅斯突破烏國前線且基輔提出請求，這將是值得考慮的合理選項云云。難為馬克龍還指望中國發揮影響力促成停戰，普京卻在此時下令戰術核武演習，擺明就是跟馬克龍對着幹。其實，法國等西方國家只要不盲目跟着美國走，俄烏戰爭早就可以落幕，何需中國介入？

在這場百年未有的大變局裏，中國是美國、歐盟、俄羅斯以外的最大力量。歐盟早已是美國附庸，惟部分歐洲國家並非鐵板一塊，各有算盤。中國拉攏法國欲打破美國圍堵，法國又想借中國抬升身價，惟在俄烏及以巴戰爭上，中西方立場迥異，利益截然不同，要達致止戰談何容易。