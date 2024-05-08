香港的娛樂和通俗文學事業，例如電影、電視劇集、流行音樂以至武俠小說，都有過非凡成就。然而，香港流行歌曲雖然風行華人社會，但跟台灣的流行樂壇相比，不見得能超越對方。港產的周星馳電影風格獨特，肯定是前無古人，但任誰也不敢說，後人定然無法超越。

唯獨是香港的武俠小說，不少人都曾斷言，這項成就可能既是空前，亦是絕後，前瞻未來，很難再出現像《射雕英雄傳》或《神雕俠侶》般出色的作品了。在香港成名的武俠小說家不少，其中以查良鏞和梁羽生最為人稱道，當然，後者的地位跟前者相比，仍然有明顯的差距。

今年適逢查大俠百年誕辰，早前特區政府高調慶祝，正是恰如其分。畢竟金庸小說是香港通俗文化中的瑰寶，好應該保留與發揚。以往香港武俠小說的成功，原因蓋有多端，本文暫且只講一項，中港兩地的編劇們要是弄明白了，說不定未來亞洲的影視市場，就不會再讓南韓專美。小說和劇集要好看，關鍵在於人物描寫，角色的形象必須鮮明突出、個個欲活。過去的港式武俠小說，就算只是二、三流的角色，譬如傻姑、江南七怪、天山童姥、赤練仙子李莫愁等等，每一個都是鮮蹦活跳，讓讀者或觀眾看過一次，幾乎永遠難忘。更遑論是主角人物，例如楊過、喬峰和韋小寶了。

近年中港兩地的小說、劇集多如牛毛，但很多角色面目模糊，無法讓人留下深刻印象，這些作品要想成功，無異於緣木求魚，必不可得。中港兩地的作者、編劇要是再不明白，不妨參考西洋小說《哈利波特》，並且看作者羅林是如何塑造角色，能夠悟通了，往後華人的通俗文化，說不定就能再造輝煌。