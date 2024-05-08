小學生在家庭聯絡簿中寫上：「我的鞋子裏就像細菌的泳池，所以不換估計是不行的了。」沒想到老師在批改時竟將「估計」兩字標註，寫上：「別用中國用語比較好」，引起網絡熱議。

先不說這中間的意識形態問題，台灣教育部自己的網絡辭典中就說，「估計」有1.估量價值或數量，2.推測兩種意思。這位小學生顯然是用以代表「推測」的意思，請問這到底有甚麼不對？而筆者生在台灣長在台灣，從小就聽大人說「估計」，自己生活中也會使用，到底是因為老師太過年輕，以為現在看到網絡上很多大陸人使用，就誤認是對岸用語，還是他自己內心扭曲，認為只要大陸常用，台灣人就不該使用？恐怕只有他自己才知道。

語言文化當然會相互影響，中華文化本身就是數千年來無數種族融合互動後的結果，而台灣遠的不說，40年前有人憂心日本文化侵略，20年前有人擔心韓風會影響年輕人，到了最近10年，又有人在疾呼不要被大陸同化。但在愈來愈快速的網絡世代，這些呼籲都是沒有意義的，要擔心的不是別人的文化是否會入侵取代，而是該思考自己的社會文化出了甚麼問題，為甚麼沒辦法去影響其他國家地區？為甚麼不能博得年輕人的青睞？

台灣曾是華人影視文化重鎮，20至30年前流行音樂更是引領風騷，但為甚麼現在這些都成了過往陳迹？是別人進步太快？還是台灣人故步自封？不找出問題的根源，台灣將愈來愈沒有競爭力。

近年台灣網絡流行「支語警察」這個名詞，泛指那些對大陸用語極度敏感，到處指摘他人不該用大陸用語的人士。這些意識形態腦充血的人本來不值一提，但這種人愈多，其實愈加凸顯台灣的缺乏自信與焦慮，這才是台灣的真正問題。