以色列政府持續轟炸巴勒斯坦平民，已經成為近來國際社會的眾矢之的，唯一的解套辦法就是將自己與猶太人畫上等號，任何人批評以色列就等同反猶主義。例如早前哥倫比亞宣布與以色列斷交，便馬上被以色列官員扣上反猶主義的帽子。問題是，以色列政府是否代表所有猶太人呢？答案顯然是不。

據美國媒體報道，近月美國大學生進行得如火如荼的反以色列運動，原來幕後資助者是大名鼎鼎的億萬富翁索羅斯。眾所周知，猶太人基本掌控了美國華爾街資本市場，索羅斯、巴菲特、羅傑斯等人都擁有猶太血統，因此一直有種說法為猶太人是美國政府背後的影子政府。索羅斯支持反以的學生運動，反映猶太人左右翼的矛盾正日益激化。

事緣左翼猶太人主張對巴人較為溫和的態度；右翼猶太人則是極端保守派，力主猶太復國。以色列的工黨和利庫德集團分別代表左右翼。自從工黨領袖拉賓被刺殺身亡後，以色列政府大部分時間被極右翼把持，現任總理內塔尼亞胡是代表人物。

在美國政壇，民主共和兩黨對猶太人的支持也可以分為左右翼。民主黨的政治立場與猶太左翼相近，而索羅斯是民主黨長期的支持者。共和黨則支持猶太人右翼，代表人物特朗普在這次學生運動一開始就批評拜登保護以色列不力，明顯是偏幫內塔尼亞胡。中東局勢愈不可收拾，美國學生運動愈亂，對執政的民主黨不利。換言之，美國大選一日未到，都會有人想亂局持續下去。

所以近日以色列和哈馬斯停火談判傳出眉目之際，前線突然爆發戰事。這不禁令人想起歷史，每當兩國主和派快成功和解時，總會有些主戰派出來搞破壞令戰事持續，這是人類政治的可悲之處。