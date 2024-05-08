以哈停火似乎已變成「狼來了」！哈馬斯周一突然發聲明，表示接受埃及和卡塔爾提出嘅停火協議，「以哈停戰」忽然出現曙光，惟以色列官員旋即指出，以方無法接受哈馬斯同意嘅溫和方案，又聲稱哈馬斯嘅聲明似乎是個詭計，讓外界認為以色列係拒絕達成協議嘅一方。美國國務院證實哈馬斯已經回應釋放人質嘅協議。

不過，以軍日前表示，開始疏散加薩南部拉法市東部地區約10萬人，敦促佢哋遷往「已擴大的人道區域」，惹來外界揣測以軍在為地面進攻拉法作準備。眾所周知，一旦以色列於拉法發動攻勢，意味更多平民死傷，對當地約140萬人造成毀滅性後果。巴勒斯坦自治政府亦稱，正緊密致電地區，特別係美國等國際第三方，希望阻止以軍喺拉法嘅屠殺攻擊。埃及則促請以色列展示最大程度克制，強調任何軍事行動都會帶來慘重人道風險。然而，以色列總理內塔尼亞胡已如一具殺戮機器，屠殺巴人不會手軟！

對以色列攻打拉法，美國當然「知驚」。報道指拜登政府對以軍進攻拉法嘅計劃深感憂慮，擔心喺當地避難嘅百多萬巴人再受戰火波及，尤其拜登因為支持以色列而在國內外面對巨大批評聲浪，美國各州大學嘅反以色列怒潮更恐怕會是壓垮駱駝的最後一根稻草，對拜登競選連任影響至大。

美國有政情網站報道，拜登政府上周暫停向以色列軍隊運送美製彈藥，係哈馬斯去年10月突襲以色列以來，美國首次暫停運送軍火給以軍。然而，一切已來得太遲，內塔尼亞胡已變成一頭不受控嘅怪獸，佢日前發聲明，說要孤軍作戰，並連番強調，無論是否與哈馬斯達成釋放人質協議，進攻拉法都勢在必行！巴人根本無處可逃。