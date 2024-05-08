菲律賓國安顧問上月底揚言，該國不會承認前朝政府與中國就南海主權爭議達成的任何幕後協議，消息一出，立即成為國際外交界的熱門話題。中國外交部此後只溫馨提示對方，有關協定並非只是與菲律賓上一屆政府達成的，近日，菲律賓繼續講大話，中國外交部再不啞忍了，直接詳細披露中國與菲律賓現政府交流相關協定的過程，一舉踢爆小人嘴臉。

這次是中國駐菲律賓大使揭開中菲兩國商議協定的過程。小馬可斯執掌菲律賓總統之位後，中國政府就與菲律賓商討南海仁愛礁矛盾的管控安排。關鍵時間點有3個，一是今年初，中方與菲律賓西部軍區曾反覆商談仁愛礁的管控方式，中方形容這是中國與小馬可斯政府談的「新模式」，而非與菲律賓前政府、即杜特爾特政府商定的協定，結果雙方在年初談妥，協定亦生效。協定落實不久，就在今年2月2日，菲律賓已按新模式對仁愛礁坐灘爛船進行了「補給」，雙方相安無事。

誰料3月5日忽然變臉，菲律賓海岸防衞隊一艘船悍然撞向中國海警船，中國海警局事後曾發放影片，形容菲方「碰瓷滋事」，當時海警局發言人曾談到菲律賓背信棄義，違反南海準則。菲律賓卻指摘中國大蝦細，以強權侵佔南海利益。3月的餘下日子都不太平，中、菲艦船在23日又上演了火力不輕的對撼事件。美國及其盟友聲援菲律賓，批評中國破壞區域和平。然而，這只不過是赤裸裸的顛倒是非黑白，為破壞南海協定的菲律賓撐腰。

這裏還有另一組時間表，今年3月18日，美國國務卿布林肯訪問菲律賓，翌日與小馬可斯會面。不足一個月後，小馬可斯又赴美，還與拜登及日本首相岸田文雄開三方會議，把南海問題抬到美國老爹面前求庇。明眼人若對比上述兩組時間表，不難看穿菲律賓在短短3個半月中，由同意及落實協定，然後在美國介入下單方面撕毀協定，對中方艦船開始強撞強闖的變化。

菲律賓自毀協定，卻推諉前朝所立。這次被中方不客氣地揭穿事情真相，堂堂一國總統原來竟是大話精。中國駐菲律賓大使質疑，小馬可斯政府一再否認曾同中方商談達成仁愛礁管控諒解和安排的用心，又指中國與菲律賓政府達成管控分歧的「新模式」後，菲方曾使用了一次，這些都是有根有據的事實，小馬可斯根本抹不去這些歷史。

中國的外交政策一向奉行有禮有節，像這次對菲律賓以釜底抽薪的方式，直接拆穿一國總統及其政府的謊話和假面具，顯示中國政府已對與小馬可斯領導的菲律賓現屆政府合作不抱希望，而這次高調出手，亦預示了中國對未來的南海紛爭、仁愛礁爛攤子，還有南海政策可能生變已有心理準備，縱使波譎雲詭，中國亦不想與菲律賓虛與委蛇了。