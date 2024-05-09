十多年前到塞爾維亞首都貝爾格萊德開會，在當地的塞族學生帶領下，到1999年美國炸中國大使館的遺址憑弔。學生們都是二、三十歲，對1999年的事件雖然親歷，但了解應該不深。可是與他們交談，他們主動和我到遺址憑弔，反映他們對1999年有着很深的感受。

當年是美國與歐盟用北約名義、藉口來瓦解南斯拉夫聯邦。塞爾維亞是南斯拉夫的主體，北約脅迫南斯拉夫聯邦的各個國家脫離、獨立，主要的阻力便是堅持南斯拉夫聯邦的塞爾維亞和塞族人，所以便從南斯拉夫聯邦原來組成的共和國逐一獨立開始，尋且要把塞爾維亞共和國和南斯拉夫餘下的體制悉數消滅。以在塞爾維亞內阿爾巴尼亞人聚居的科索沃的獨立鬥爭為理由，用北約瘋狂空襲貝爾格萊德，迫使塞爾維亞接受科索沃的割離，也連帶用種族主義罪行來拘捕打擊塞爾維亞堅貞的軍政領導人。

炸中國大使館是因為中國支持塞爾維亞的南斯拉夫聯邦，差不多是當時僅有的大國支持者，炸了中國大使館，中國只是譴責，不敢報復，使得塞爾維亞大勢已去，沒法不屈服。當年空襲，死傷慘重，政治屈辱打擊尤重。國土分裂，種族宗教衝突增加，且有北約介入干擾，塞爾維亞社會因此深深記恨，二十多年不減。

今天北約對塞爾維亞的迫害仍在進行。一方面，北約東擴，直逼塞境，連原留在南斯拉夫的黑山共和國也於2017年加入北約，使塞爾維亞失去出海口，變為內陸國。獨立後的波黑共和國也在迫害其內的塞族自治共和國，科索沃的阿爾巴尼亞族政府亦同樣地迫害塞族，似乎是北約借阿爾巴尼亞族，以種族與宗教來排擠塞族，目的似乎是讓北約推翻現行的塞爾維亞政權，斷絕它與俄羅斯和中國的關係，以達到歐洲的全面排俄拒中。

相反地，塞爾維亞得益於俄羅斯的低價能源供應，與匈牙利一道得中國資助建塞匈鐵路，企圖建設巴爾幹絲路，連接在希臘中國的港口。在歐洲全面排俄拒中的格局中，塞爾維亞連同匈牙利是抗拒的主力，塞比匈勝在與中國對北約有共同的仇恨，關係更為深厚。

習近平訪問塞爾維亞，是強調中塞的共同仇恨對手，挑起仇恨的感覺，促使敵愾同仇地與北約對抗。也是在塞爾維亞被圍堵、打擊的時候，公開地施以援手，向歐洲大小各國示範。