香港樓市在全面撤辣後明顯回暖，3到4月交投量顯著上升，各大發展商亦乘機推出新盤並減價促銷。但衝完一輪後，近期交投已淡靜下來，推出的多個新盤亦未能「一Q清袋」，反映購買力已消化得七七八八。此時有大行預測，今年樓市將續跌一成，對比2021年樓市最高峰，整體樓市豈非下跌三成到四成？認真得人驚。

事實上，這幾年入市的業主，現在賣樓必定損手，只差在損多還是損少。過去香港樓市失控狂飆，有產階級炒樓炒個不亦樂乎，的確衍生大量房屋問題。在高地價、高樓價、高租金之下，無殼蝸牛望樓興嘆，民生維艱，要求改革之聲不絕於耳。就算港府推出打壓樓市的「辣招」，樓價一樣只升不跌，蔚為奇觀。

很明顯，樓市好壞並不在於樓價和辣招是否一般人能夠承受，而是取決於息率和環境氣氛。過去本港長期處於低息水平，人人唱好，樓市交投自然旺盛。香港人普遍習性是「執輸行頭慘過敗家」，眼見個個爭相入市，自己也不要執輸，「早買早享受，遲買貴多幾球」，正是樓市當旺的寫照。然而，隨着美國步入加息周期，香港跟隨加息，早前聯儲局又暗示短期內都不減息，令市場期望下半年減息落空。撤辣的確有助兩類人士入市，一是有住屋需要的人；二是買樓放租的人。但人數始終有限，經過3至4月衝鋒式入市後，現已無以為繼。至於市場一度寄以厚望的內地專才，大部分財力不見得特別雄厚，更有不少人選擇住在深圳，無意在本地置業。

香港進入經濟轉型新時代，可以預期，就算美國減息，香港樓市也不可能如過去那樣炒風熾烈。國家領導人講過房住不炒，港人宜做好心理預備，過去的致富工具已不靈光。