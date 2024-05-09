羅馬帝國起初迫害基督徒，用盡方法逼其放棄信仰，直到君士坦丁大帝認可基督教後，基督徒反過來壓迫其他宗教，將當初異教徒加諸他們身上的暴虐十倍奉還，最終造成歐洲中世紀的黑暗時代。

現在猶太人由於二戰被納粹大屠殺，彷彿就此有了金身，做甚麼事情都行，不僅在加薩進行種族滅絕屠殺，近日美國眾議院還表決通過了所謂《反猶太主義意識法案》，採用國際猶太大屠殺聯盟的定義，就連批評以色列政府也視為反猶，若此案在參議院也通過，在美國將完全不能批評猶太人與以色列政府，美國這個號稱自由民主的國家，將搖身一變成為以色列的忠犬。拜登政府本身就接受了大量猶太金主的政治獻金，被以色列操縱自不待言，就連美國國會，多數議員也被猶太人收買，讓這個昔日講求人道人權的國度，居然化身成協助種族屠殺的劊子手，不僅令人喟嘆，也讓人看出西方現行民主制度的致命缺陷。

美國的表現很明顯地告訴人們，所謂公理正義不過都是個屁！西方民主制度就是有錢好辦事，誰掌握了金流，誰就是老大話事人！只要有錢，就算再怎麼野蠻，都可以用冠冕堂皇的理由包裝，催眠自己成為正義之師。以色列不顧世人目光執意進攻拉法，就算最後得逞，也會讓過去猶太人的苦難讓世界對以色列的容忍與憐憫蕩然無存。以色列現在就像中世紀的基督徒，一朝權在手，便把令來行，倒行逆施的結果，終將招致世界的全面反撲。

內塔尼亞胡看來心意已決，美國也鐵了心成為幫兇，但以色列攻入拉法的那一刻，就是美國霸權隕落的開始，也是以色列人重新被世人厭惡的開端。二戰後的世界秩序已然紊亂，有待新的公義崛起，才能讓這個世界歸於和平。