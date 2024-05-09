中美博弈白熱化，香港也難以幸免。美國眾議院外交事務委員會去年底已通過法案，要求取消香港在美國3個經貿辦的特權和豁免待遇，甚至關閉辦事處。該法案今年將提交眾議院全體會議審議，之後再交由白宮拍板決定。香港3個駐美經貿辦很大機會凶多吉少。

值得注意的是，香港駐外經貿辦近來仍不斷被狙擊。除了有美國眾議院議員正推動立法，將香港駐華盛頓經貿辦前的街道改名為「黎智英路」，多個海外港人組織也發起聯署，要求英國政府取消香港駐倫敦經貿辦的外交特權。從正面的角度來看，香港經貿辦屢被針對，反映美國近年對香港的制裁沒有效果，已經無計可施。然而，海外港人組織聲言香港經貿辦配合港府開展大外宣工作，不符合經貿辦定位，因此再無存在的依據，這個說法肯定是胡說八道。

不同地方政府的往來，除了在對方城市設大使館或領事館，有時候也會因應現實情況採取彈性的做法。以台灣為例，由於和全球大部分國家沒有建交，逾百個駐外機構都是以台北經濟、貿易或文化辦事處為名而成立，實際上它最大的任務就是做政治游說工作。為何海外港人組織不就此提出質疑？

事實上，香港經貿辦並非外交機構，美國多年來一直給予特權和豁免權，並不是真心禮待香港，而是為了便利兩地往來，為美商創造更佳的營商環境。華府若關閉香港駐美經貿辦，只是損人不利己。當然，隨着中美交鋒日益激烈，香港駐美經貿辦遲早會被關閉。北京出招反制的時候，大可以以其人之道還治其人之身，要求美國關閉台灣駐美代表處，並關閉台灣駐港的台北經濟文化辦事處，反正兩地官方往來一早已停頓。