最近，內地不少「院士」如雨後春筍，紛紛冒出頭，其中有教授、研究員，也有民辦學院、民營企業的老闆，甚至有90後的年輕講師。他們共同的頭銜是「歐洲自然科學院院士」，乍看起來頗能唬人。殊不知，物以稀為貴，屢見則不鮮，突然間有上百位「院士」此起彼伏，結果集體翻車。

錢鍾書小說《圍城》裏的主人公方鴻漸，前後花了40美元，購買了一個美國「克萊登大學」的博士文憑。近百年過去，這套掛「洋」頭賣狗肉的把戲不僅沒有收斂，反而花樣更為翻新，「打工皇帝」唐駿的「美國西太平洋大學」博士，「網紅教授」陳春花的「愛爾蘭歐洲大學」學歷，都被揭露是「野雞大學」、「文憑作坊」。如今的「歐洲自然科學院」，原來是一群俄羅斯人在德國註冊的公司，不過是一個俱樂部性質。而且從名字就不難判斷，其有意碰瓷權威的歐洲科學院（Academia Europaea）。由中介公司開價幾十萬元人民幣，就可以辦妥「院士」、勳章、證書一條龍服務。相比之下，當年克萊登大學的那個愛爾蘭騙子，開價已是相當的良心了。

在榮獲「歐洲自然科學院院士」的名單中，也不乏許多正牌大學的教授、博士。其實，只要具備起碼的教育常識，不難識別「歐洲自然科學院」的「野雞」性質、「山寨」底子，然而他們甘願交錢。最根本的原因，這種「院士」頭銜，如同方鴻漸、唐駿、陳春花們的野雞學歷一樣，屬於剛需。

一方面，績效評價、資源分配、職務晉升等，都與頭銜、論文數量掛鈎；另一方面，「院士」頭銜也是扯大旗作虎皮、抬高身價、開展商業營銷的金漆招牌。而內地的中國科學院、工程院「兩院」院士，評選程序極為嚴格；美國、歐洲等正牌科學院的外籍院士，門檻更高。明碼標價的「歐洲自然科學院」便看準了需求空間，投其所好。於是，一個願打，一個願捱，雙方心照不宣，相互默契，各取所需。中國「人傻、錢多」，成為最大的市場。而「歐洲自然科學院」沒有門檻，沒有約束，大發橫財，不知收斂，乃至於氾濫過度，終於引爆了輿情。

無論是收錢批發文憑、頭銜的「野雞大學」、「山寨科學院」，還是收錢發論文的「水刊」，無一例外都是一筆買賣，卻一個個風生水起。歸根究柢，成本極低，相較於收益，可以說是「無本萬利」。即便被曝光，關帳倒閉，分分鐘可以白手起家註冊個新公司，改頭換面，另起爐灶，而其「靠山」就是內地畸形的科研評價體制與學術環境。

甘願掏幾十萬元購買「院士」頭銜者，必然經過縝密算計，不外乎名、利二字。此類毫無誠信底線的人，遍布大學、科研機構、商業公司，他們從事的教育項目、研究課題、經營業務，到底成色幾何，就很值得打上一個大大的問號。要整飭學術誠信，就絕不可輕縱這批新科「院士」。