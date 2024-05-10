娛圈單打：影后要食小鮮肉　使乜食件咁冇譜

內地娛樂新聞，真係無奇不有！眾所周知，影后章子怡去年跟汪峰離婚，一直未有新戀情傳出，反而汪峰則非常精彩，被指火速有了新歡。唔知係咪咁，內地有人替影后着急，希望佢快啲搵番個伴，言之鑿鑿指出，在日本撞破章子怡跟28歲星二代李天一把臂同遊。喂，「國際章」使唔使咁飢不擇食呀？

嗱，唔係話45歲的章子怡唔可以偷嗒小鮮肉，就算真係跟年紀細十幾歲的𡃁仔撻着，都唔係出奇事。之但係，呢位李天一其貌不揚，顏值完全跟影后不搭配，講外貌冇外貌，講內涵就更唔見得人。佢曾經衰強姦，就算父母幾咁巴閉，一樣冇用啦。

李天一係內地著名軍旅歌唱家李雙江和夢鴿之子，家境有優勢，卻不用在正途上，2013年被指夥同一班衰人輪姦未成年少女，最終重囚10年，上訴亦被駁回，直到去年刑滿出獄。試問章子怡要食小鮮肉，又使乜食個咁嘅質素呀？

今時今日，章子怡要錢有錢，要面有面，婚姻雖然不如意，但要搵番個竹門對竹門、木門對木門的對象，絕對冇難度；再講，「國際章」未結婚前，男友既有香港富三代，又有洋人企業高層，口味絕對國際化，李天一係咪符合要求，諗都諗得到。

內地媒體人隨即向有關方面求證，獲回覆係假消息，章子怡依然單身。近期內地有唔少娛樂新聞，全部聳人聽聞，包括梁朝偉喺日本金屋藏嬌兼生埋私生子，又如栢芝霆鋒個寶貝仔Lucas煲老藕。結果不是被嚴正否認，就係謠言不攻自破。所以呢，但凡出自內地的驚人消息，笑吓就好，認真便輸了。