產評：華外貿動力加強　質升量穩靠創新

中國最新公布的4月份外貿數據勝市場預期，進出口按年增速均由負轉正，整體表現緩減市場對中國內部需求委靡和出口放緩的擔憂，一定程度反映中國外貿結構多元，出口新動能增強，內需穩步復甦的趨勢。隨着新質生產力為外貿注入新動力，有助整體經濟前景撥開雲霧，中國資產價格有望穩步回揚，也說明美國肆意破壞國際經貿秩序、打壓中國的做法徒勞。

今年以來，來自美國各式各樣的制裁措施，並致力於重塑全球產業鏈及供應鏈，推動全球製造業去中國化；而內房危機持續發酵，又制約了中國的內部需求，故市場一直擔心，內地經濟增長或面臨失速的風險。不過，最新的外貿數據表現有助穩定市場信心。

觀今年首4個月，中國外貿增速加快，受船舶、電動車、工程機械、體育用品出口快速增長所拉動；而進口表現更帶來驚喜，見到進口總值佔比近五成的製造業中間品進口穩步增長，反映內地製造業並沒有因為美國的各項制裁而停止發展，相反維持了穩步增長的步伐。

還有兩個正面的發展，其一乃首4個月民營企業數量及進出口值均增長逾一成，反映民營經濟復甦動力加大，這可視為中國經濟增長一股堅實的動力來源。另一方面，4月份內地對新興市場進出口保持向好，對歐美等傳統市場進出口亦由跌轉升，反映中國商品行銷全球，進口來源也多元化，中國商品以實力來換取市場，並繼續成為全球化的推動者，也是不折不扣的全球第一大貿易國。

由於中國的電動車正加快國際市場的滲透率，這說明為何最新美國白宮急起來，明言擔心中國電動車對美國汽車業所帶來的威脅，更將中國電動車產業冠以「產能過剩」之名，部署以徵收高關稅來削弱其競爭力。其實，中國電動車的海外市場不獨美國，且中國貨進軍海外受歡迎的原因是質量具備的性價比，而不是低價傾銷劣品。

若然美國真的以貿易壁壘來打擊中國電動車，非但不利美國消費者和企業權益，更有機會引來中國的反彈，對輸華的美國貨實施新關稅。要知道，目前美國市場佔中國電動車整體銷售相當有限，故加關稅影響不太大；但美國汽車卻在大量供華，如是者，最終美企蒙受損失將更大，得為白宮錯判形勢埋單。

得承認，非單止電動車，中國的船舶、消費品等在國際市場的叫座力提升，中國品牌、中國設計在國際市場的競爭力與日俱增，成為企業新的增長引擎，配合民營經濟復甦，以及內房市場調控政策逐步放寬，中國經濟增長前景有望趨明朗，並為中國資產走出谷底帶來有力的支持。4月以來外資聰明錢率先抄底中港資本市場，空穴來風，豈非無因。

可以預期，未來中國在數碼化、智能化、綠色低碳化等產品上將展示更大的創新能力，非但成為製造業的創新優勢，並為外貿添動力，在新經濟時代爭取更大的話語權。美國兩屆政府對華政策失效，「回力鏢」最終將由美國人、美國企業、美國貨幣來承受。