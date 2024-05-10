毛澤東、周恩來時代，中國對付美國、蘇聯兩大霸權的冷戰，是不參加任何一個陣營，自力更生。但外交上卻採三分天下的戰略，天下分三個層次，美蘇霸權一個層次，發展中國家另一層次，分第一世界、第三世界，中間是第二世界，中國當時指的是歐洲，在上世紀70年代剛從二次大戰後重建起來，卻失去原來強國的地位與能力，可基礎還在，強國之心未滅，因而對美蘇的關係與心情複雜，既無法抗衡，但心有不甘。

毛周的戰略便是拉攏歐洲的第二世界，與美蘇相抗，並借它們的相對中立，協助中國發展，打破美蘇的壟斷與圍堵。本來在美蘇冷戰中的夾縫，中國似無出路，只能與第三世界一起面對霸權的欺壓，但三分天下的分析一出，形勢整個活起來，中國可以在三分中取得轉移周旋的空間，躲避霸權的壓迫，且可連合兩方，掣肘第一世界，冷戰便不是兩霸主宰天下，而是有着多極化傾向的權力平衡。

三分天下之戰略，中國一直沒有放棄，但時移勢轉，做法便不可依舊。一是中國已替代蘇聯，與美國對峙，因而有新冷戰的危機。二是第三世界群雄競起，不是吳下阿蒙，而是國際政經多元化、多極化的推動者，且新興大國在國際舞台上已不甘於被動、受制於人，轉為主動，左右國際大局的變化。

不過，歐洲即使轉為歐盟，且東擴擴大，在美國的挾持下，一直未能自主，近來烏克蘭戰爭中更被美國針對，連同俄羅斯一起被陷於相互消耗，讓美國得利的困局。中國不採美國建議的兩大國（G2）主宰世界，也不願與美國陷入新冷戰，對歐洲的第二世界便要重拾原來的分化戰略。

習近平最近訪問法國，正是這一新戰略的第一着。一是利誘，中法在會後簽署多項合作協議，一如中國與德國在德總理訪華時。二是曉以大義，這個大義是世界和平發展，但更重要的是歐洲的安全。中國不是歐洲的敵人，而是經濟乃至外交合作的夥伴。今次習近平訪法，隨後的中法聯合聲明正是這方面的發展傾向。

中國拉攏法國聯合對烏克蘭戰爭及加薩之戰表態促和，是極大的突破，既顯中國外交戰略的成功，在拉攏伊朗、沙特阿拉伯和解後，也讓法國表達出戰略自主的姿態，且肯定會把歐盟帶在一起，美國獨霸天下之局便被中國的外交攻勢開始打得支離破碎了。這是開始，應該還有後着。