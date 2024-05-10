海峽兩岸、國際視聽都很關注「台灣地區領導人」賴清德於5月20日的就職典禮上會說甚麼，焦點當然是兩岸關係，是賴清德怎麼回應中國大陸日益緊迫的統一壓力，台灣是想從「兩岸互不隸屬」的「兩國論」，以「以武抗統」走向「台獨」？還是在巨大壓力面前順應大勢，接受大陸「和平統一」的大政方針？

這個問題，賴清德在就職演說中是不可迴避的，不管他怎麼花言巧語、東拉西扯，都掩飾不了、轉移不了的。從現在的形勢和狀況看，民進黨、蔡英文當局和賴清德，已經迅速調整了「倚美謀獨」的做法，他們知道這會隨時招致大陸武統，美、台根本無法阻止。美國政府仍未改變是否出兵參戰對抗解放軍的「模糊政策」，總統拜登再次表示「不支持台獨」。

自稱是「務實的台獨工作者」的賴清德，在這種形勢下不敢也無力像過往那樣推動「台獨」，不得不把「台獨」收藏在口袋裏，換成了另一個腔調應對大陸。其主張，一是「兩岸互不隸屬」、「台灣是主權獨立國家」，重拾李登輝時期的「兩國論」、「一中一台」論、「中華民國在台灣」論。二是「要和平不要戰爭」，極其害怕大陸武統。三是「維持兩岸現狀」，妄圖永遠維持分裂局面，從「獨台」走向「台獨」。

賴清德如果以為唱唱這些濫調，就可以蒙混過關，就可以欺騙世人，就可以令大陸改變他是「頑固的台獨分子」的定性，就會放鬆對台灣當局武統施壓，那就完全打錯了算盤。

台灣當局包括賴清德之流，到現在還以為經過8年的蔡英文執政、「倚美謀獨」，只要「放軟身段」、「高喊和平」、「維持現狀」就是釋放善意了，大陸就會回到馬英九時期那種兩岸狀況了，就會一個勁兒、一股腦地要「發展兩岸和平關係」了。他們不知道，大陸對統一的緊迫感強烈了很多，台灣不在統一問題上拿出行動，休想過關！