最近美國加州一條孤伶伶的高架橋成為網紅景點，不是受到歡迎，而是受到群嘲。這是一條長488米、離地7.6米的弗雷斯諾河高架橋，耗資10億美元、花費3年時間興建，本來準備接駁高鐵路軌，但2018年完工至今，所謂的高鐵仍然無影無蹤，導致高架橋前後皆沒有着落，至今一直獨自矗立在荒郊野外，不知何年何月才能駁上高鐵。有人揶揄道，這條橋是「人類有史以來最偉大的成就」，「加州真有本事」。

不只加州有本事，整個美國都很有本事。早在幾十年前，美國就有興建高鐵的宏圖大計，奈何蹉跎復蹉跎，到現在依然沒有任何成果。年前邁阿密至奧蘭多總算開通了一條新鐵路，老美當作一件了不起的大事自吹自擂，其實這條鐵路只有56公里，最高時速200公里，與真正意義上的高鐵相差甚遠。最不可思議的是，雖然該鐵路速度緩慢，卻意外頻生，運行第一天就撞死人，至今已奪去至少上百條人命，難怪被稱為「全美最致命的鐵路」。

直至上月，美國第一條真正意義上的高鐵「光明西線」終於正式開工，連接洛杉磯和拉斯維加斯，全長351公里，預算耗資120億美元，時速超過300公里，計劃2028年洛杉磯奧運會前完工，屆時弗雷斯諾河上的高架橋可望擺脫孤伶伶的命運。怕只怕，美國基建速度緩慢，效率低下，成本高昂，「光明西線」能否如期完工，實在令人懷疑。

沒有比較就沒有傷害，中美兩國過去幾乎同時規劃興建高鐵，如今中國高鐵營運里程已超過4.5萬公里，而美國才剛剛開始興建，兩者不可同日而語。以北京至上海高鐵為例，全長1,318公里，比美國加州高鐵更長，拍板時間更遲，結果僅花了3年時間就正式通車，如此速度和效率豈是美國所能相提並論。

過去有人經常替老美尋找藉口，說美國航空交通發達，而且人人都有汽車，根本不需要興建高鐵。是嗎？如果美國真的不需要高鐵，總統拜登何必對此念念不忘？又何必整天拿中國高鐵來比較？早前日本首相岸田文雄訪問美國，據說其中一個話題是合作興建德州高鐵項目。這條連接達拉斯和休斯敦的鐵路長380公里，10年前已經立項，卻因環保、法律和行政程序等糾紛而遲遲無法開工。日本有意接下這個爛攤子，勇則勇矣，但若是無法擺平這些糾紛，一切還是空談。