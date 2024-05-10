2019年之前的香港，跟今日的美西方國家情況相近，運道由盛將衰，都是有迹可尋。人們常說「性格決定命運」，但是除性格以外，氣魄也會決定命運，量大者福大，一切小肚雞腸、帶負能量看待事物的人，注定愈往下走，路子愈窄。

反修例風波爆發前，部分港人已開始畫地為牢，排斥內地人。同胞們來港定居，好些人說會擔心香港「大陸化」。我當時不禁納罕，近二、三十年來，大量香港人移居深圳、中山，為甚麼很少聽到當地人會擔心，自己的城市會被「香港化」？

2012年，特區政府打算引入國民教育科，不少人卻製造恐慌，說害怕本地年輕人會被「洗腦」，但中國內地每年來港或出外留學的年輕人甚多，中國海外生的數量是世界之冠，為甚麼北京卻不害怕新一代會被西方思想「洗腦」？兩相比較，你就會明白誰的氣量更大，誰更有體制自信，因此香港要走上背運，也是怨不得人。

如今美西方國家所走的，恰恰就是2019年之前香港的老路。早前中國領導人盛意拳拳，向5萬名美國青少年發出邀請，讓他們來華遊覽和交流。相反，過去號稱向全世界敞開大門的美國，近年卻頻頻設限，中國人要申請赴美留學，固然關卡重重，就算已經在當地學習了好幾年的學生，也會被無理驅逐出境，或者出境後想重返美國校園，會無端端被堵塞在國門之外。

尤有甚者，美國製的蘋果手機和特斯拉汽車，遍布中國大江南北，北京政府不擔心這些產品裝有「後門」程式，會竊取訊息；反倒中國製的電動車和華為手機，在美國卻被百般刁難。面對這般情景，人們不禁要問，昔日美西方的自信心，如今都到哪兒去了？